Lo sceneggiatore di The Amazing Spider-Man 2 torna nel mondo Marvel

Uno dei già annunciati spinoff di Spider-Man prodotto dalla Sony ha trovato il suo sceneggiatore. Si tratta di Roberto Orci, già presente nel team di The Amazing Spider-Man 2 nel 2014. Stando a quanto riportato in esclusiva da The Wrap, infatti, Orci è stato ingaggiato dallo studio per occuparsi dello script di uno spin-off del cosiddetto Sony’s Universe of Marvel Characters che, a quanto pare, non sarà collegato al Marvel Cinematic Universe. Non è però chiaro, al momento, quale personaggio sarà al centro di questo nuovo progetto.

“Il vicepresidente esecutivo Palak Patel supervisionerà per la Sony il progetto insieme al resto delle proprietà dell’universo di Spider-Man.” ha spiegato Humberto Gonzalez di The Wrap. “Il progetto di Orci farà parte dell’universo di Spider-Man della Sony che non fa parte del Marvel Cinematic Universe.“

Il progetto di Roberto Orci non sarà all’interno del MCU

Oltre a The Amazing Spider-Man 2, Roberto Orci ha scritto o co-scritto Mission: Impossible III, la trilogia di Star Trek, e i primi due film di Transformers. Orci ha anche ottenuto successi televisivi con Hawaii Five-0, Scorpion, Sleepy Hollow, Fringe e Alias. Ha inoltre curato la sceneggiatura di The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro e Cowboys & Aliens.

Ricordiamo che Spider-Man 3 ha ufficialmente un titolo di lavorazione. L’ultimo numero di Production Weekly ha infatti svelato che il nuovo film con Tom Holland sarà girato con il titolo “Serenity Now“. Una scelta coerente che ha un suo significato. Oltre a rispettare la tradizione dei titolo precedenti, fa riferimento molto chiaro alla sitcom degli anni ’90 Seinfeld. Spider-Man: Homecoming venne girato con il titolo “Summer of George”, altro riferimento a Seinfeld. Spider-Man: Far From Home invece sotto il nome di “Fall of George”. a produzione del terzo film della saga inizierà a luglio prossimo, dopo che Tom Holland avrà completato le riprese di Uncharted. Il tutto dovrebbe durare fino ad ottobre, con location per le riprese selezionate ad Atlanta, New York, Los Angeles e Islanda.