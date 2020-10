Zerocalcare ritorna in libreria con un thriller

Scheletri è il titolo del nuovo attesissimo libro di Zerocalcare. Si tratta dell’atteso ritorno in libreria e fumetteria di uno degli autori di fumetto italiani più apprezzati e celebrati degli ultimi anni. A pubblicare il volume, in uscita domani 15 ottobre, è ancora una volta BAO Publishing, casa editrice con una lunghissima storia di collaborazione con l’artista romano.

Si tratta di un progetto che sulla carta sembra prendere una strada nuova rispetto alle opere pubblicate finora dall’artista. Scheletri infatti viene presentato come un vero e proprio thriller, che racconterà le vicende di uno Zerocalcare appena diciottenne. Il ragazzo si troverà a entrare in contatto con il sottobosco degli spacciatori della periferia romana.

Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale del nuovo volume:

“Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va all’università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana“.

Qui a fianco potete invece ammirare la copertina regular di Scheletri. Come da tradizione recente, a occuparsi dei colori di questa è stato Alberto Madrigal.

