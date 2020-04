Lo schiocco di Thanos non è avvenuto nella nuova area dei Parchi Disney

Piano piano emergono nuove informazioni sull’Avengers Campus, nuova area di Disneyland che dovrebbe aprire le sue porte questa estate. Si tratta come si può immaginare dal nome di un nuovo spazio dedicato al mondo Marvel, con una forte influenza dell’universo cinematografico. I visitatori potranno immergersi in questa realtà, vivendo nuove esperienze al fianco di Spider-Man, Doctor Strange e tanti altri eroi. Tuttavia non si tratterà esattamente dello stesso mondo visto nei film, con un elemento molto importante che mancherà.

Avengers Campus, nessuno schiocco di Thanos nella storia

L’idea di base della nuova area del parco è che i visitatori possano entrare nel mondo Marvel, come nuove reclute degli Avengers. Ovviamente questa esperienza dovrà essere piacevole ed emozionante ed effettivamente una minaccia terribile come quella dello schiocco di Thanos che ha cancellato dall’esistenza metà dell’universo getterebbe un’ombra piuttosto cupa sull’ambientazione, anche se dovessero tenere conto del salvataggio operato dagli eroi in Avengers: Endgame.

Dan Fields, Executive Creative Director dei parchi Disney, ha spiegato:

“Il campus esiste nel mondo reale e quindi quegli eroi sono qui per tenerci d’occhio, per mantenerci sempre al sicuro. Non c’è uno schiocco apocalittico che possa avvenire in questo campus“.

Questo non significa ovviamente che non ci saranno minacce da affrontare nell’area. Il conflitto è una parte importante della narrativa, ma non deve necessariamente toccare livelli estremi come quelli visti in Avengers: Infinity War. Prosegue infatti Fields:

“Come dicevo, non c’è nessuno schiocco. Ciò che intendo dire è che ci sarà un po’ di conflitto, ma non vogliamo che qualcuno senta nell’aria una minaccia apocalittica che possa porre fine all’umanità. I nostri amici degli Studios fanno già un ottimo lavoro da quel punto di vista. Noi vogliamo un conflitto che sia più accessibile agli ospiti che vengono qui“.

Insomma, questo Avengers Campus sarà una nuova aggiunta al grande multiverso Marvel? Pare proprio di sì. Voi siete pronti a scoprirlo?