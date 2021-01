Arnold Schwarzenegger si vaccina e lancia un appello “alla Terminator”...

Arnold Schwarzenegger, i cui ruoli da protagonista nei primi film di Terminator lo hanno reso una leggenda decenni fa, è stato vaccinato contro il coronavirus (COVID-19) e vuole che tutti seguano le sue orme. L’attore ha pubblicato un video sul suo Instagram che lo vede mentre riceve il vaccino dall’interno della sua auto. “Oggi è stata una buona giornata”, ha sottotitolato il video. “Non sono mai stato più felice di aspettare in fila. Se sei idoneo, unisciti a me e iscriviti per ottenere il tuo vaccino.” Ha poi lasciato una frase che aveva pronunciato per la prima volta in Terminator 2: Judgment Day del 1991: “Vieni con me se vuoi vivere!”

L’attore protagonista di un divertente video

Nel video, Arnold Schwarzenegger sembra essere di buon umore, seduto nella sua macchina con indosso una maschera mentre il suo braccio viene disinfettato. Quando gli viene somministrato il vaccino, scherza: “Metti giù quell’ago!” Questo è un cenno a un altro dei suoi film, Jingle All the Way, in cui il suo personaggio urla: “Metti giù il biscotto!” Quando il processo è completato, Schwarzenegger ringrazia l’operatore sanitario che lo assiste e poi guarda la telecamera e dice: “Va bene, ho appena ricevuto il mio vaccino e lo consiglierei a chiunque. Vieni con me se vuoi vivere”.

Schwarzenegger ha recitato nel primo film di Terminator nei panni di un cattivo, la macchina robotica per uccidere T-800. Nel suo sequel, T-800 è stato riprogrammato per agire come un protettore, dando una nuova dimensione al ruolo di Schwarzenegger e al franchise stesso, che è cresciuto fino a includere numerosi altri film, serie TV, fumetti e merchandise. La frase “Vieni con me se vuoi vivere” si è ripetuta più volte, pronunciata da vari personaggi a seconda del contesto. Sebbene la carriera di attore di Schwarzenegger si è fermata per un periodo quando l’attore è sceso in politica, ha mantenuto il senso dell’umorismo.