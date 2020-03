La scienza Marvel è più accurata di quella DC Comics

Quale casa editrice tra quelle più note del mondo del fumetto supereroistico è più accurata dal punto di vista scientifico? Una domanda bizzarra, ma che può dare adito a divertenti discussioni, soprattutto se si coinvolge una figura come Neil deGrasse Tyson. L’astrofisico e divulgatore è diventato molto noto per i suoi interventi legati alla cultura popolare e in una recente intervista ha spiegato quale tra Marvel e DC Comics è più accurata nel campo della scienza, schierandosi dalla parte della Casa delle Idee.

Neil deGrasse Tyson preferisce la scienza del mondo Marvel

In vista del debutto di Cosmos: Possible Worlds, nuova docuserie scientifica che arriverà su National Geographic, deGrasse Tyson ha preso parte a un’intervista con ComicBook.com. La testata lo ha interrogato su un confronto tra la scienza nel mondo Marvel e DC Comics e l’astrofisico ha risposto così:

“Oh, è ovvio. Marvel vince questa sfida a mani basse con DC Comics, anche solo perché, tolto Thor e forse un altro paio di eroi di cui ho perso le tracce, quasi chiunque con superpoteri nei fumetti Marvel li ha ottenuti in seguito a un evento scientifico. Spider-Man. Viene morso mentre è in un laboratorio di biologia dove c’è un ragno radioattivo. C’è Hulk che… Erano raggi gamma. Tutti hanno una’origine basata sulla scienza dietro i propri superpoteri e questo crea una base fertile da cui attingere se ne hai bisogno. In più Banner è un dottore, cavolo. Quindi questo ha un certo valore“.

Voi cosa ne dite? Condividete la posizione di Neil deGrasse Tyson sul confronto tra la scienza DC Comics e quella Marvel?