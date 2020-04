Scooby! arriverà direttamente in digitale

Scooby! non arriverà nei cinema. Il film d’animazione Warner sbarcherà direttamente in digitale dal 15 maggio negli Stati Uniti. In Italia sarebbe dovuto arrivare il 14 maggio, ora è dunque da capire se anche nel nostro paese sarà confermata la stessa uscita in digitale. Scooby! è la prima avventura animata di Scooby-Doo e nella versione originale si avvale delle voci di Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte, Jason Isaacs, Ken Jeong. Oltre a Tracy Morgan, Gina Rodriguez, Amanda Seyfried, Mark Wahlberg e Frank Welker.

La sinossi di Scooby!

Questa la sinossi di Scooby!. “La prima avventura d’animazione di Scooby-Doo, è il racconto inedito delle origini di Scooby-Doo e del più grande mistero nella carriera della Mystery Inc.” Si inizia dalle origini: “Lo show ci svela come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si siano incontrati, e come si siano uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc”. Una nuova sfida è all’orizzonte: “Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo”. Il finale è sorprendente: “Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare”.

Ricordiamo che Scooby-Doo è un media franchise originato da una serie televisiva animata prodotta dalla Hanna-Barbera. Incentrata sull’omonimo personaggio immaginario, Scooby-Doo, esordito con una prima serie, Scooby-Doo! Dove sei tu? nel 1969. L’insieme delle varie serie animate è stata inserita nel Guinness dei primati nell’ottobre del 2004 per essere quella col maggior numero di episodi mai prodotto. Un record detenuto in precedenza da I Simpson i quali però lo hanno riconquistato nel 2015 superando i 500 episodi.