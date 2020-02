Scooby-Doo: James Gunn parla della versione originale più ‘adulta’

Secondo alcune indiscrezioni, Scooby-Doo: The Movie del 2002, scritto dal regista dei Guardiani della Galassia James Gunn, era stato inizialmente classificato con rating R. I fan hanno costantemente chiesto informazioni sulla versione originale del film per anni, chiedendosi come sarebbe stato il film se la scelta fosse stata confermata. In settimana un fan ha twittato a Gunn e ha chiesto la versione R di Scooby-Doo. Il regista ha rivelato che era solo uno scherzo con la R apparsa durante uno screening di prova. Questa la risposta su Twitter: “Sì, il primo punteggio MPAA è stato R ma è stato solo a causa di uno stupido scherzo interpretato male dall’MPAA.”

That would be #ReleasetheGosnellCut since Raja Gosnell was the director (& is an exceedingly nice guy.) Yes, the first MPAA rating was R, but it was only because of one stupid joke the MPAA misinterpreted. https://t.co/Bz8M2LoOcS

— James Gunn (@JamesGunn) January 31, 2020