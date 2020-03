Scooby! non arriverà nelle sale presto

Warner Bros ha annunciato che la data di uscita di Scooby!, In the Heights e Malignant è stata posticipata. Non è stato tuttavia chiarita la nuova uscita dei lungometraggi nei cinema. Dunque anche Scooby! si va ad aggiungere alla lunga schiera di pellicole rinviate a causa del Coronavirus.

Il film si concentrerà sugli amici di sempre che si sono incontrati e uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Nella loro carriera hanno risolto centinaia di casi ma questo si prospetta davvero difficile. Dovranno sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo, cosa che causerebbe una vera e propria apocalisse.

Questo il cast dei doppiatori



Il cast di doppiatori della versione originale di Scooby! è il seguente: Kiersey Clemons nei panni di Dee Dee, Zac Efron in quelli di Fred, Will Forte è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy. Oltre a Jason Isaacs è la voce del famigerato Dick Dastardly, Ken Jeong nel ruolo di Dynomutt, Tracy Morgan nel ruolo di Captain Caveman, Gina Rodríguez è la voce di Velma, Amanda Seyfried è Daphne. Completano la squadra l’attore due volte candidato all’Oscar Mark Wahlberg è Blue Falcon, mentre Frank Welker presta la voce a Scooby-Doo. Lo show è diretto da Tony Cervone, regista candidato all’Annie Award per il celebre film Space Jam.

Ricordiamo che Scooby-Doo è un media franchise originato da una serie televisiva animata prodotta dalla Hanna-Barbera. Incentrata sull’omonimo personaggio immaginario, Scooby-Doo, esordito con una prima serie, Scooby-Doo! Dove sei tu? nel 1969. L’insieme delle varie serie animate è stata inserita nel Guinness dei primati nell’ottobre del 2004 per essere quella col maggior numero di episodi mai prodotto. Un record detenuto in precedenza da I Simpson i quali però lo hanno riconquistato nel 2015 superando i 500 episodi. Sebbene il contenuto e alcuni dei personaggi secondari siano cambiati notevolmente nel corso degli anni, la versione più conosciuta comprende un cane alano parlante di nome Scooby-Doo, suo nipote Scrappy Doo e quattro ragazzi: Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley, e Shaggy Rogers.