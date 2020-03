Scorpione tornerà nel MCU? Per l’attore ‘è possibile’

Dopo essere comparso nel primo film Marvel/Sony Spider-Man: Homecoming, Michael Mando non esclude che in futuro il suo Mac Gargan possa tornare a vestire i panni di Scorpion. Nel corso di una recente intervista, ha infatti dichiarato che “C’è la possibilità che accada”. Per poi rimarcare che: “C’è sempre una possibilità”. L’ultima volta che il suo personaggio è apparso nel franchise di Spider-Man è stato nella scena dopo i titoli di coda di Homecoming. Esattamente con uno scambio di battute con Adrian Toomes aka Avvoltoio in prigione che gli diceva di non conoscere la vera identità di Spider-Man. Tempo dopo, guardando Spider-Man: Far From Home, la vera identità dell’eroe sarebbe diventata di dominio pubblico grazie allo smascheramento di Mysterio alla fine del film. Ora alcuni rumor vogliono Scorpion a caccia di vendetta proprio nel prossimo Spider-Man 3.

Scorpione è uno dei primi nemici di Spider-Man

Scorpione (Scorpion) è il nome di due personaggi dei fumetti Marvel Comics. MacDonald “Mac” Gargan, il primo Scorpione, è stato creato dallo sceneggiatore Stan Lee e dal disegnatore Steve Ditko. È uno dei primi nemici dell’Uomo Ragno e ha esordito sulle pagine di Amazing Spider-Man n. 20 nel 1965. Inizialmente Gargan era noto come Scorpione, ma successivamente si è fuso con il simbionte di Venom e ha abbandonato questa identità diventando il nuovo Venom. Carmilla Black è il secondo Scorpione, creato dallo sceneggiatore Fred Van Lente e dal disegnatore Leonard Kirk. Usa il nome in codice Scorpione, ma, a parte questo, non ha nessun legame con lo Scorpione originale.

In Italia appare per la prima volta nella saga World War Hulk, la prima storia a lei interamente dedicata appare in Amazing Fantasy (vol. 2) n. 7. Nella serie animata Spider-Man – L’Uomo Ragno è molto più imponente fisicamente della versione cartacea e dopo l’esperimento ha assunto tratti più marcati da scorpione.