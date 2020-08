Scott Pilgrim vs. the World: Robert Pattinson fece un’audizione

Scott Pilgrim vs. the World è senza dubbio uno dei film più amati dell’ultimo decennio, grazie al suo cast stellare e al suo approccio unico al materiale originale. Per i fan del film del 2010, è quasi impossibile immaginare qualcun altro in molti dei ruoli del film. Eppure, come rivela un nuovo rapporto, prima che Chris Evans assumesse il ruolo di Lucas Lee, un altro attore ha fatto un’audizione per la parte. In una recente intervista con Vanity Fair, la troupe del film ha rivelato che la star di Twilight e The Batman Robert Pattinson ha fatto un provino per il ruolo di Lucas, uno dei protagonisti di Scott Pilgrim vs. the World. “Lo ricordo vividamente”, ha detto il regista Edgar Wright del provino di Pattinson.

I commenti sul provino di Robert Pattinson

“Ha fatto anche una lettura molto più intensa. Ovviamente, Robert è un attore incredibile e qualcuno con cui mi piacerebbe lavorare ora. Ma è stato un approccio molto diverso da quello che ha fatto Chris. Ricordo che gli stavamo chiedendo di Twilight, e lui mi ha detto, ‘Sì, non lo so. L’ho appena visto. Va bene, immagino. Non lo so”, ha detto il direttore del casting Jennifer Euston di Pattinson. “Era davvero bravo con l’accento americano”, ha aggiunto il direttore del casting Allison Jones. Mentre Chris Evans ha indubbiamente fatto suo il ruolo di Lucas Lee, è facile immaginare che Robert Pattinson avrebbe reso il ruolo in Scott Pilgrim vs. the World completamente diverso.

Il film ha da poco compiuto dieci anni e il cast ha festeggiato l’importante anniversario con una lettura dello script via internet. Alcuni degli interpreti, come il protagonista Michael Cera, in passato hanno inoltre ammesso che sarebbero disposti a recitare in un sequel.

Scott Pilgrim vs. the World è un film del 2010 diretto da Edgar Wright. Il film è basato sul fumetto Scott Pilgrim, creato da Bryan Lee O’Malley. La colonna sonora, intitolata Scott Pilgrim vs. the World: Original Motion Picture Soundtrack, è stata pubblicata in disco in vinile e compact disc dalla ABKCO Records il 10 agosto 2010.