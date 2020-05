Matthew Lillard, interprete di Stu nel primo film della saga di Scream, sarebbe interessato a tornare nel capitolo 5. L’attore ha commentato questa possibilità in una recente intervista, in cui ha confermato che non vedrebbe l’ora di riprendere la parte nel progetto attualmente in lavorazione. Questo sebbene veda poche possibilità che ciò effettivamente avvenga.

Matthew Lillard è pronto a tornare in Scream 5

Durante una chiacchierata con TooFab, l’attore ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Sì, sì, sono disponibile, sì, sì! […] Non c’è nessuno al mondo che non vorrebbe tornare e riprendere un ruolo che hanno avuto quando erano ragazzi e poter fare qualcosa di diverso da adulto sarebbe davvero eccitante. È raro avere un’opportunità di questo tipo“.

Ovviamente ci sarebbe un grosso problema da superare per un’idea di questo tipo. Stu infatti è morto in maniera piuttosto cruenta nella conclusione del primo capitolo della saga horror e quindi bisognerebbe trovare una giustificazione narrativa.

Originariamente però c’era già l’idea che il personaggio fosse sopravvissuto a quegli eventi e che si trovasse in prigione. Una delle prime ipotesi per il terzo Scream infatti vedeva Stu dietro le sbarre a gestire un gruppo di serial killer adolescenti. Tuttavia, dopo i tragici eventi della Columbine High School, si decise di cambiare rotta e quella storyline fu scartata.

Passati più di vent’anni dalla sua apparente morte quindi, sarebbe piuttosto improbabile che Stu ritorni. È lo stesso Matthew Lillard che, a dispetto della sua disponibilità, non riesce a immaginare che possa essere presente in Scream 5.

Per quanto riguarda il progetto in generale, che sarà il primo a non vedere il coinvolgimento del creatore della saga Wes Craven, l’attore è piuttosto tranquillo. Questo anche per via della presenza di Neve Campbell:

“Posso garantirvi che Neve è pronta a proteggere Wes come nessun altro. Non lo farà a meno che ci sia un’idea ben precisa che la convinca“.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Matthew Lillard in Scream 5?