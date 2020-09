Dopo l’ufficialità del ritorno di Neve Campbell nel ruolo di Sidney Prescott per Scream 5, sono giunti anche ulteriori aggiornamenti in merito al cast del sequel slasher. Oltre a Marley Shelton, già presente in Scream 4, si sono aggiunti Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison. Shelton si è unita alla serie in Scream 4 come vice Judy Hicks, un ruolo che riprenderà in Scream 5. Nel frattempo, Minnette è nota per il suo ruolo di Clay Jensen in 13 Reasons Why di Netflix, che si è recentemente concluso con l’uscita della sua quarta stagione. Gooding è invece noto per il suo ruolo di Andrew in Hulu’s Love, Victor. Infine, Madison è forse meglio conosciuta per il suo ruolo di Max in Better Things di FX.

Quali saranno i ruoli dei nuovi attori?

In questo momento, i dettagli sui ruoli di Minnette, Gooding e Madison vengono tenuti nascosti. Sono gli ultimi ad unirsi a Scream 5, dopo Melissa Barrera, Jenna Ortega e Jack Quaid di The Boys. I volti nuovi condivideranno lo schermo con i veterani della serie Campbell, David Arquette e Courteney Cox.

Diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, Scream 5 vede anche Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Jack Quaid. Oltre a Marley Shelton, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Melissa Barrera e Jenna Ortega. La sceneggiatura è affidata a James Vanderbilt e Guy Busick. Il creatore Kevin Williamson e il terzo membro del trio di Radio Silence, Chad Villella, sono produttori esecutivi con Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak come produttori. Il franchise attraverso quattro film ha incassato più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film dovrebbe arrivare nelle sale il 14 gennaio 2022.