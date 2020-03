Scream 5: trovato il regista

Scream 5 avrebbe trovato i suoi registi: si tratta di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. L’indiscrezione è stata riportata da Discussing Film che ha precisato come anche lo sceneggiatore del primo capitolo dello show, Kevin Williamson, sarà coinvolto come produttore esecutivo. Per quanto riguarda invece le riprese, dovrebbero iniziare nel mese di maggio. I dettagli della trama naturalmente sono ancora sconosciuti, ma secondo il report la pellicola vedrà come protagonista una donna ritornata nella propria città natale per risolvere una sequenza di efferati omicidi. Da capire anche se il film proseguirà o no la storia dei capitoli precedenti.

David Arquette apre ad un ritorno

Ricordiamo che David Arquette, nel 2018, aveva aperto ad un suo ritorno nella franchise di Scream. In una intervista rilasciata lo scorso anno, l’attore ha spiegato di non aver ricevuto comunicazioni in merito a questo ipotetico nuovo progetto. Queste le sue parole: “Il mio telefono non ha suonato e non so nulla. Davvero, non lo so, non lo dico per dire. So esattamente come voi che stanno lavorando su una sceneggiatura, pare”. Per poi aggiungere: “Non so se i nostri personaggi saranno coinvolti. Sarebbe bello. Sarebbe eccitante farne parte. Sarà triste perché Wes [Craven] non è più qui, ma mi piacerebbe vedere la sua eredità continuare e così i grandi progetti e film di cui lui era parte, una sorta di seconda vita che continui ciò che ha iniziato”.

Il desiderio di David Arquette sembra comunque realizzato: “Vorrei vedere altri Nightmare. Vorrei vedere altri Scream. Penso che fosse una persona incredibilmente talentuosa ed eccezionale”. Da capire se sarà contattato: “Sono davvero onorato di aver potuto lavorare con lui, in generale. Quindi, qualsiasi cosa decideranno di fare, sarà ciò che vogliono fare. Non puoi scommettere su una cosa del genere. Devi solo continuare a fare ciò che stai facendo”.

Ricordiamo che Scream è la serie slasher diretta da Wes Craven e scritta da Kevin Williamson e Ehren Kruger, sceneggiatore del terzo film. È ispirata agli omicidi operati da Danny Rolling nel 1990. La trama principale è incentrata su un serial killer psicopatico travestito con un costume di Halloween che cerca di uccidere Sidney Prescott (Neve Campbell) e le persone che fanno parte della sua vita.