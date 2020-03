La scrittura di Winds of Winter procede sempre più spedita

A che punto siamo con la scrittura di Winds of Winter, atteso sesto capitolo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco? Ancora non è dato saperlo, ma pare che la scrittura stia procedendo davvero molto velocemente, complice anche la situazione di auto-quarantena che sta coinvolgendo tutti, compreso George R.R. Martin, autore della saga. Lo scrittore ha infatti pubblicato un aggiornamento sul suo blog, spiegando che sta andando a un ritmo sempre più alto.

George R.R. Martin è assiduamente al lavoro su Winds of Winter

L’update parte dalle richieste dei fan, preoccupati per la possibilità di contagio per Martin, che è a conoscenza del suo status a rischio. Ciononostante l’autore sostiene di non avere problemi e di stare prendendo tutte le precauzioni possibili, compresa l’auto-quarantena per evitare di contrarre la malattia. Questo lo sta portando a scrivere moltissimo ogni giorno, facendo avanzare lo stato di lavorazione dell’atteso progetto.

“Per chi di voi si fosse preoccupato per me personalmente… Sì, sono consapevole di essere decisamente nella parte più vulnerabile della popolazione, data la mia età e condizioni fisiche. Al momento però mi sento bene e stiamo prendendo tutte le precauzioni logiche. Sono da solo in un luogo isolato e remoto, aiutato da un membro del mio staff, e non vado in città, né sto vedendo nessuno. A dire la verità, sto spendendo più tempo a Westeros che nel mondo reale, scrivendo ogni giorno. La situazione è piuttosto cupa nei Sette Regni, ma forse non cupa come potrebbe diventare qui“.

Siete tra i tanti che attendono con ansia di leggere il capitolo successivo della saga da cui è stata tratta Game of Thrones? E se ancora non avete letto i libri, perché non gli date una chance in questi giorni? Qui trovate la nostra guida alla lettura per orientarvi tra le edizioni!