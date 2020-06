Scrubs: rimossi alcuni episodi da Hulu per la blackface

Tre episodi dell’amata serie comedy Scrubs sono stati rimossi dal catalogo Hulu, su richiesta del creatore dello show, per la blackface. Si tratta di “I miei 15 secondi” (Stagione 3, Episodio 7), “La mia palla ballerina” (S05E04) e “Il mio fegato a pezzetti” (S05E17), che rappresentavano i personaggi interpretati da Zach Braff e da Sarah Chalke truccati con la blackface. Bill Lawrence ha risposto a un tweet che chiedeva allo streamer di rimuovere gli episodi con la blackface. Un utente di Twitter ha detto che andava fatto anche con Scrubs e Lawrence ha risposto: “Sono d’accordo, ci stiamo già lavorando”.

Nei giorni scorsi, la serie era già salita alla ribalta per le dichiarazioni di Donald Faison. Queste le parole di uno dei protagonisti della serie: “È molto, molto spaventoso essere giudicato dal colore della tua pelle. Mi è successo praticamente per tutta la vita”. Per poi aggiungere: “Anche il modo in cui le persone mi descrivono in Scrubs: sono ‘il ragazzo nero di Scrubs’. Voglio dire, non sono nemmeno ‘uno degli attori di Scrubs’, ma ‘il ragazzo nero’”. L’attore ha parlato anche in maniera dettagliata della discriminazione razziale: “Il razzismo è ovunque. Non è mai andato via, è sempre stato qui. Non è una sorpresa che questa cosa stia venendo fuori adesso, ora sta finalmente uscendo fuori”.

Zack Braff parla della possibilità di un film di Scrubs

Zach Braff, interprete del protagonista J.D. in Scrubs, ha aperto alla possibilità di un film per la serie. In una puntata del podcast Fake Doctors, Real Friends dedicata proprio alla serie TV, l’attore ha fatto un commento in merito a questa possibilità, mostrandosi decisamente fiducioso nella realizzazione del progetto. E ovviamente i fan sono andati in visibilio all’idea. Queste le sue parole: “Ne parliamo di questo, perché penso a Psych, che ha già realizzato 2 film di successo. Sarebbe divertente. Penso che sarebbe divertente per noi fare tutti insieme qualcosa di simile”. Per poi aggiungere: “Dobbiamo solamente convincere Disney a farlo e Bill Lawrence [creatore di Scrubs] a farlo. Penso che succederà. I fan sembrano volerlo davvero molto”.