Sean Gordon Murphy, disegnatore e autore di fumetti per DC Comics, è al lavoro su una nuova serie di Catwoman. Il tutto in collaborazione con la sceneggiatrice e romanziera Blake Northcott, che darà il suo contributo alla scrittura delle trame. L’annuncio è arrivato dallo stesso Murphy attraverso un tweet in cui mostra una versione in bianco e nero di una delle copertine della serie.

Catwoman cover I'm doing for an upcoming series I'm plotting with the great @BlakeNorthcott . Stay tuned for more details.

*This is the first time I've ever drawn her, so I went with my own twist on the TAS version (grey suit). Whisker marks on her mask? Yes please. pic.twitter.com/F1uWlvvFG4

— Sean Gordon Murphy (@Sean_G_Murphy) January 6, 2020