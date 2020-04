Sebastian Stan non sa nulla sul futuro degli Avengers

A seguito degli eventi di Avengers: Endgame, il futuro dell’universo cinematografico Marvel rimane ancora un mistero. Questo vale anche per Sebastian Stan che interpreta Bucky Barnes alias Winter Soldier. Alla domanda sul suo potenziale coinvolgimento in futuro nei film dei Vendicatori, Stan ha risposto attraverso il portale Variety. “Sai, non ne so nulla. – ha ammesso – Dobbiamo compiere un paio di altre missioni prima di arrivarci”. Per poi aggiungere, scherzando: “Io ho avuto a che fare con quest’altra persona. È stato bello prendersi una pausa da lui, Anthony Mackie. È bello avere un po’ di tranquillità in questa quarantena senza di lui”.

Mackie è, ovviamente, il co-protagonista di Stan in The Falcon and the Winter Soldier di Disney+. La produzione della serie è stata recentemente interrotta a causa del coronavirus. Sebbene le voci suggeriscano che sia in fase di sviluppo un quinto film dei Vendicatori, i Marvel Studios non hanno fatto ancora fatto un annuncio ufficiale. A giudicare dai commenti di Stan, potrebbero essere necessari alcuni anni prima che ciò accada.

The Falcon and the Winter Soldier riprende dopo Avengers: Endgame

Diretto da Kari Skogland, The Falcon and The Winter Soldiers vede nel cast Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell. Oltre a Noah Mills, Carl Lumbly e Daniel Brühl. La serie arriverà su Disney+.

Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in un’avventura globale che metterà alla prova le loro abilità e la loro pazienza. La serie riprende dopo la fine di Avengers: Endgame, con Steve Rogers che ha lasciato in eredità il suo scudo e il mantello di a Sam Wilson. A febbraio, a seguito della vicenda del CoronaVirus, è stato comunicato che si sarebbero svolte delle riprese aggiuntive con lo scopo di modificare parzialmente la trama di due episodi per via di un riferimento a un virus rilasciato da Zemo. A marzo le riprese si sono spostate in Repubblica Ceca ma sono state interrotte dopo una settimana per l’emergenza CoronaVirus. Il cast è tornato ad Atlanta dove terminerà le riprese.