Sebastian Stan si propone come Dracula

Sebastian Stan ha recitato nel ruolo di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe dal 2011, quando ha fatto il suo debutto nel franchise in Captain America: Il Primo Vendicatore. Quasi un decennio dopo è diventato uno degli attori di ruolo dell’intero MCU, con un’intera serie TV in arrivo su Disney+, molto probabilmente, alla fine di quest’anno. Il successo de L’uomo invisibile ha spinto Jason Blum e la sua Blumhouse a spostare l’attenzione su un altro ‘mostro’ classico della Universal: Dracula, che tornerà sul grande schermo con la regia di Karyn Kusama.

Stan si era già proposto per il ruolo. “L’ho già inviata per e-mail“, ha detto Stan all’Hollywood Reporter nella recente intervista. “Ho detto:” Sai che vengo dalla Romania, giusto? “E lei dice” Sì, sì, è molto presto – e c’è un pandemia. Speriamo di vederti tra quattro anni”, ha aggiunto. Al di là del suo interesse per il vampiro, Stan terrebbe dunque molto a lavorare ancora con Kusama, per cui nutre una grande stima.

Sebastian Stan nutre grande stima per la Kusama

Stan d’altronde lo ha sottolineato proprio nel corso della sua intervista. “Mi piacerebbe continuare a trovare progetti con lei – progetti che ti spingono in una direzione diversa. Questo ci riporta alla tua domanda circa i film più piccoli, e facevo riferimento alla visione di un regista”, ha infatti dichiarato. Per poi aggiungere: “È stato così con quel film [Destroyer, ndr]. Karyn vedeva quel personaggio e quel film in un certo modo, e il mio lavoro era imparare quel mondo, quel tono, per inserirmi al suo interno“. E ancora: “L’ho adorata come regista perché è stata così specifica con me fin dall’inizio. Mi ha anche permesso di scoprirlo per conto mio”. Parole, dunque, di grande ammirazione: “Abbiamo parlato dei tatuaggi, dell’aspetto, della sua storia. […] È stata una di quei registi che mi hanno fatto sentire sicuro delle mie scelte, semplicemente grazie al modo in cui comunicava con me”, ha concluso.