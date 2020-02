Secret Invasion: una serie TV Disney+ preparerà il terreno?

Come riportato da CBR, l’insider Daniel Richtman sostiene che Secret Invasion, oltre ad essere nei programmi dello studio cinematografico e televisivo americano Marvel Studios, potrebbe essere legato a Captain Marvel 2. L’indiscrezione è chiara: “Ho sentito che le voci sono vere e che c’è davvero una sorta di show correlato a Secret Invasion in fase di sviluppo per Disney che condurrà direttamente a Captain Marvel 2 e che potrebbe essere Secret Invasion”, ha fatto sapere Richtman.

Secondo quanto rivelato, nella serie dovrebbero fare la loro comparsa i Kree e gli Skrull oltre alla S.W.O.R.D. che sarà introdotta in WandaVision e potrebbe avere un ruolo. Nel Marvel Cinematic Universe, la S.W.O.R.D. è un’agenzia antiterrorismo e di intelligence il cui scopo è quello di affrontare minacce extraterrestri per la sicurezza mondiale, come fa lo S.H.I.E.L.D. con le minacce sulla Terra.

Kevin Feige e il possibile legame tra Secret Invasion e Captain Marvel 2

Come spiegato da Kevin Feige lo scorso anno, non esistono soltanto Skrull buoni come quelli visti in Captain Marvel. Quindi una loro invasione sulla Terra avrebbe pienamente senso. Queste le parole del regista: “Non tutti gli uomini sono cattivi, ma non tutti gli uomini sono buoni. Proprio come noi, anche gli Skrull hanno una morale diversa tra di loro”. Per poi aggiungere: “Quando puoi fare quello che riescono a fare, ovviamente questo può corromperti”.

Secret Invasion è un crossover a fumetti pubblicato tra l’aprile e il novembre 2008 dalla Marvel Comics negli Stati Uniti d’America, edito in italiano da Panini Comics nel 2009. Si concentra sull’invasione della Terra da parte degli Skrull, una delle razze aliene dell’universo Marvel. Come Civil War e World War Hulk, alla miniserie che narra gli eventi portanti si affiancano varie altre miniserie. Alcuni albi singoli e storie ufficialmente legate al crossover ma facenti parte di serie regolari, i cosiddetti tie-in.