See: Dave Bautista si unisce al cast della serie con Jason Momoa

Un nuovo ingresso nel cast di See, serie televisiva destinata alla piattaforma di streaming Apple TV+. Stiamo parlando di Dave Bautista, ex-wrestler e attore noto al pubblico per il ruolo di Drax nel Marvel Cinematic Universe, che si affiancherà a Jason Momoa nella seconda stagione dello show. La notizia è arrivata nelle ultime ore, per la gioia dei fan dei due interpreti.

See, Dave Bautista sarà insieme a Jason Momoa nella seconda stagione

Attualmente non sono disponibili informazioni su quale possa essere il ruolo che interpreterà Dave Bautista nella seconda stagione di See. La produzione infatti non ha ancora comunicato alcun dettaglio in merito, per cui la parte è al momento ignota.

Non si tratta comunque dell’unica occasione per vedere nello stesso progetto i due muscolosi e colossali attori. Se è piuttosto improbabile (ma non impossibile) che questo avvenga in un cinecomic, considerando il ruolo di Momoa come Aquaman nell’universo DC Comics, sicuramente li vedremo insieme in Dune. Il nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert farà il proprio debutto il prossimo dicembre e vedrà proprio questi due attori nel ricco cast.

See è una delle diverse serie che costituiscono il catalogo di Apple TV+. La piattaforma di streaming, una delle nuove entrate in questo mercato sempre in maggiore espansione, comprende diversi progetti, da Dickinson a For All Mankind, passando per Snoopy in Space e Servant. Tra queste spicca The Morning Show che ha recentemente raccolto ben tre Nomination ai Golden Globe 2020.

Cosa ne pensate? State seguendo See? Siete curiosi di vedere Dave Bautista e Jason Momoa insieme nella seconda stagione?