Nello spin-off Star Wars: Rogue One potrebbe apparire anche un altro personaggio visto in precedenza...

Il franchise di Star Wars è stato letteralmente rilanciato grazie al servizio streaming Disney+ con diversi nuovi spettacoli che seguiranno le orme di The Mandalorian. Tra questi una serie di Star Wars: Rogue One Prequel incentrata sulle avventure di Cassian Andor e il suo compagno droide K-2SO. Intanto arrivano rumor sui personaggi che potremmo inaspettatamente rivedere. Tra questi c’è il Senatore Organa, padre adottivo della principessa Leila interpretato da Jimmy Smits. Il rumor arriva dal profilo social Bespinbulletin che ha anticipato il ritorno di Smits nel ruolo del cancelliere Organa, già interpretato in L’attacco del Cloni, La vendetta dei Sith e Rogue One. Aggiungendo inoltre che, nello stesso film spin-off, ritroveremo il crudele generale Draven, interpretato da Alistair Petrie.

🚨Bespin Bulletin EXCLUSIVE🚨: Jimmy Smits (Bail Organa) and Alistair Petrie (General Draven) are in talks to join the #StarWars Cassian Andor series! https://t.co/ps3OYajXIP pic.twitter.com/LaCqKXxZ3J — Bespin Bulletin (@BespinBulletin) May 13, 2020

Il senatore Bail Prestor Organa di Alderaan è sposato con Breha Organa, regina del pianeta Alderaan. Funge da senatore del suo pianeta al Senato galattico, dove si mostra amico di Padmé Amidala, ex regina del pianeta Naboo. Inoltre serve segretamente come membro dell’Alleanza Ribelle, di cui è membro fondatore. Dopo la morte di Padmé, Bail e Breha adottano sua figlia la Principessa Leia, protagonista della serie. I due vengono uccisi quando Alderaan viene distrutto dalla Morte Nera in Una nuova speranza.

Diego Luna felice di tornare nello spin-off

Intanto l’attore di Cassian Andor, Diego Luna, che interpreta il ruolo principale nella serie, ha già parlato con Variety delle sue ragioni per tornare al ruolo nonostante sia stato ucciso in Rogue One: A Star Wars Story. “Sono solo felice di far parte di quell’universo”, ha spiegato Luna. Per poi aggiungere: “È stato difficile iniziare un film sapendo che saresti morto così in fretta, ma ora possiamo parlare di quello che è successo prima”.