Amazon Studios ha acquisito i diritti mondiali del sequel del film Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan . Il film, con Sacha Baron Cohen nel ruolo del protagonista ancora una volta, sarà presentato in anteprima a fine ottobre su Amazon Prime. Il sequel di Borat è il primo film realizzato durante l’arresto del COVID-19, girato di nascosto con la stessa rapidità con cui le restrizioni alle riprese del coronavirus sono state allentate. Cohen ha girato in varie parti degli Stati Uniti e all’estero.

Tante le scene pericolose girate dal protagonista

Come ha fatto con il primo Borat, il film successivo Brüno e la sua serie estiva Showtime Who Is America, Baron Cohen ha rischiato la vita più volte per girare le scene di questo film. Secondo indiscrezioni, ha dovuto indossare un giubbotto antiproiettile in due diversi giorni di riprese. Inoltre in molti giorni c’erano scenari rischiosi e pericolosi durante le riprese. L’attore è riuscito a fare un buon lavoro mantenendo il film segreto, anche se la notizia è trapelata un po’ dopo la conclusione. CAA Media Finance lo ha mostrato agli acquirenti e ha stabilito l’accordo di distribuzione.

Il primo film è stato un grande successo, incassando 262 milioni di dollari in tutto il mondo per Fox. Intanto lo studio è stato incorporato dalla Disney e le uscite cinematografiche sono diventate poi complicate. DI conseguenza si è deciso di puntare per il sequel di Borat su Amazon Prime. Quindi sarà su Prime che Baron Cohen farà ciò che ha trasformato in una forma d’arte singolare. Ovvero andare sotto copertura per convincere le persone a rivelare il loro vero sé e i loro pregiudizi spesso poco lusinghieri.