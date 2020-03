A che punto siamo con il sequel de La Passione di Cristo?

La Passione di Cristo avrà un sequel. O almeno, questa è l’idea nata sin dai tempi dell’enorme successo del primo film. Nonostante le critiche ottenute per il suo alto tasso di violenza e per i possibili contenuti antisemiti e il divieto ai minori infatti, la pellicola di Mel Gibson riuscì a raccogliere più di 600 milioni di dollari a livello internazionale. Si è parlato a più riprese quindi di un possibile seguito, ma ha sempre fatto fatica a ingranare. Ora però sembra che gli ingranaggi si stiano muovendo.

Jim Caviezel sul sequel de La Passione di Cristo: “Sarà un capolavoro”

Ne ha parlato l’attore protagonista Jim Caviezel durante un’apparizione sul canale conservatore americano Fox News. Stando alla sua versione il progetto è ancora in sviluppo, con Mel Gibson vicino a concludere la quinta versione dello script, che potrebbe essere quella conclusiva. Questo dovrebbe portare poi presto a delle riprese per quello che promette di essere un “capolavoro“. È con queste parole infatti che Caviezel che lo ha descritto così, facendo un paragone anche con i diversi film dedicati ai supereroi che ora affollano le sale:

“Sarà un capolavoro. Sarà il più grande film della storia del mondo, credo che lo sarà sulla base di ciò che sento nel mio cuore. È necessario in questo momento, in cui questi film non si possono fare. I film che fanno sono quelli tratti dai fumetti Marvel. C’è Superman al cinema. Non c’è Gesù. Io ho interpretato il più grande supereroe che ci sia mai stato“.

Dichiarazioni piuttosto bizzarre quelle dell’attore, che comunque dimostra moltissima fiducia in questo sequel de La Passione di Cristo. Al momento non sono disponibili particolari informazioni su cosa aspettarsi dal progetto in maniera concreta. Gibson in passato però ha dichiarato che si sarebbe concentrato più sulle persone intorno al protagonista che su Gesù stesso. Sarà così? Il film si farà davvero? Staremo a vedere.