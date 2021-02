Salta la serie CW dedicata a Wonder Girl

“Wonder Girl” della CW, basata sul personaggio DC creato da Joëlle Jones, è stata bloccata. Dailyn Rodriguez, scrittore e produttore esecutivo, ha twittato: “Ero molto orgoglioso della sceneggiatura che ho scritto“. “Vorrei poter condividere il mondo che ho creato, ma sfortunatamente non era destinato a esserlo. – così ha concluso – Grazie per l’entusiasmo di tutti. Significa molto per me.” Il potenziale dramma di un’ora era incentrato sulla sognatrice latina Yara Flor, nata da un guerriero amazzonico e dio del fiume brasiliano. Con i suoi poteri, Yara deve combattere le forze del male che vorrebbero distruggere il mondo. Rodriguez ha già lavorato come showrunner in diverse stagioni di “Queen of the South” di USA Network e ha lavorato a “The Night Shift”, “The Glade”, “Lie to Me”, “Ugly Betty” e altre serie.

So some sad news. For all of those asking, Wonder Girl is not getting picked up at the CW. I was very proud of the script I wrote. Wish I could’ve shared the world I created, but unfortunately it wasn’t meant to be. Thanks for everyone’s enthusiasm. It meant a lot to me. — Dailyn "La Jefa" Rodriguez (@dailynrod) February 12, 2021

La CW ha molti progetti in cantiere

Insieme a Berlanti, Sarah Schechter e David Madden avrebbero prodotto per Berlanti Productions in associazione con Warner Bros.Television. La CW ha finora effettuato diversi ordini per la stagione TV 2021-2022, inclusi ordini pilota per una versione live-action di “Powerpuff Girls”, il progetto DC “Naomi” di Ava DuVernay e Jill Blankenship. Oltre ad una commedia religiosa senza titolo di Claire Rothrock e Ryann Weir. Un riavvio di “The 4400” di USA Network è stato ripreso direttamente in serie.

Wonder Girl è il nome di tre personaggi immaginari che compaiono come supereroine nei fumetti e negli altri media pubblicati dalla DC Comics. L’originale era una versione più giovane di Wonder Woman. La seconda e la terza sono protette di Wonder Woman, e membri di diverse incarnazioni dei Teen Titans. Wonder Girl doveva rappresentare il primo personaggio del titolo di un supereroe latino di una serie TV DC.