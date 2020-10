La serie su Grease passa a Paramount+

Sembra che la serie HBO Max precedentemente annunciata Grease: Rydell High abbia cambiato casa. La piattaforma di streaming di ViacomCBS Paramount+ (in precedenza CBS All Access) ha annunciato di aver acquisito i diritti della serie prequel, che ora è intitolata Grease: Rise of the Pink Ladies. Annabel Oakes (Atypical, Transparent) rimane come creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva della serie. Con la produzione di Paramount Television Studios, Picturestart e Temple Hill (con gli ultimi due che producono anche un prequel di Grease chiamato Summer Lovin con la Paramount Pictures). La commedia musicale di un’ora si concentra sulle famigerate Pink Ladies (Sandy, Rizzo, Jan, Marty e Frenchy nel film originale). Il tutto per spiegare come la paura e il panico morale che hanno suscitato hanno cambiato per sempre il Liceo Rydell.

SI tratta per i diritti della canzoni presenti nel film originale

Anche se la serie sarà composta da nuove canzoni, rimane ancora un punto interrogativo la presenza di quelle del film originale. Jim Jacobs e Warren Casey (i compositori originali del musical del 1971) non avrebbero firmato l’utilizzo dei diritti per canzoni come “Greased Lightning” e “Summer Nights” quando il progetto era con HBO Max. Detto questo, a quanto pare Paramount TV Studios sta ancora negoziando per utilizzare alcune delle canzoni classiche del musical.

L’ex presidente della WarnerMedia Entertainment, Bob Greenblatt, ha originariamente guidato il progetto. Il franchise di “Grease” era visto come qualcosa su cui HBO Max poteva costruire un universo allo stesso modo di High School Musical. Con i vari sconvolgimenti aziendali di WarnerMedia durante l’estate, Greenblatt aveva lasciato l’azienda. Il neo-incoronato Chief Content Officer per HBO/ HBO Max Casey Bloys ha preso la decisione di non andare avanti con la serie.

Rilasciato nel 1978, Grease si basava sull’omonimo musical teatrale e vedeva protagonisti John Travolta nei panni di Danny e Olivia Newton-John nel ruolo della “brava ragazza” Sandy. Gli adolescenti hanno avuto una breve relazione estiva solo per scoprire che stanno frequentando la stessa scuola superiore. La coppia viene da posti del mondo letteralmente opposti – Sandy è una studentessa australiana che si è trasferita – ma la loro relazione trova l’incastro giusto.