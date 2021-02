Si apre uno spiraglio per una serie su Jimmy Woo e Darcy Lewis?

I due personaggi, introdotti in WandaVision, sono stati subito molto apprezzati dal pubblico. Che ci sia un futuro per loro?

Questo articolo non conterrà spoiler sul quinto episodio di WandaVision di Disney+/Marvel Studios di questa settimana. Tuttavia parliamo dell’introduzione di due personaggi subito molto amati: il dottor Darcy Lewis (Kat Dennings) e l’agente James “Jimmy” Woo (Randall Park). Dopo il loro esordio nell’episodio della scorsa settimana, Lewis e Woo hanno visto la loro popolarità crescere in fretta. Alla fine di gennaio, l’attore/regista Stephen Ford (Teen Wolf, SIXERS) ha illustrato su Twitter l’idea di trasformare il duo in uno spinoff comico/thriller simile a X-Files. Ebbene, a quanto pare a molte persone è piaciuta l’idea, tanto che Ford ha iniziato a ricevere menzioni su altri siti di media e in articoli sulla serie in streaming.

Hear me out: An entire Disney+ show about Jimmy Woo just working weird cases in the MCU. Like a fun X-Files. Make it happen. pic.twitter.com/w5AsCHf2qJ — Stephen Ford (@StephenSeanFord) January 30, 2021

Le parole di Randall Park

In una recente intervista con EW, a Randall Park è stato chiesto se avesse sentito parlare del movimento dei social media a favore di una serie dedicata a loro e se, nel caso, sarebbe stato interessato. “L’ho sentito! Certo! Sarebbe fantastico. Davvero, se mi chiamassero per qualcosa, lo farei solo perché amo l’universo Marvel, e anche le persone sono fantastiche. Sono così talentuosi e persone intelligenti e davvero simpatiche”, ha risposto Park. Così ha specificato: “ogni possibilità di lavorare di nuovo nell’universo Marvel, la prenderei in un batter d’occhio. Ma se finisse qui, sarei molto grato, soprattutto di essere una parte di questo spettacolo”. Kat Dennings ha fatto eco ai sentimenti di Park quando le è stato chiesto da NME del suo eventuale interesse per uno spinoff. “Tutto ciò che la Marvel vorrà da me sarà sempre un sì e mi piacerebbe vederlo“, ha detto. “Sono una grande fan di Randall Park.”

Il quarto episodio di Wandavision ha creato forti discussioni tra i fan. Dopo la scena in cui Darcy rivela la presenza di numerose particelle CMBR nella zona vicino a Westview, molti hanno ipotizzato l’arrivo dei Fantastici 4. Jac Schaeffer, scrittrice dello show, ha voluto chiarire meglio questa situazione. Di seguito la smentita: “Ho fatto un po’ di ricerche, ho chiesto l’aiuto di un’esperta, mentre le CMBR sono state una mia idea, non sono legate ad altro”. Infine: “Mi affascina il fatto che le onde radio viaggino per l’universo, non si fermano mai. Mi sembrava l’idea giusta per uno show incentrato su due Avenger”.