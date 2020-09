La serie di Nicolas Cage su Joe Exotic arriverà su Prime Video

La serie sceneggiata da Nicolas Cage, basata sulla docuserie Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness che vede protagonista Joe Exotic, sbarca su Amazon Prime Video. Dan Lagana è al timone del progetto, che sarà prodotto da Amazon Studios, Imagine Television Studios e CBS Television Studios, insieme a Brian Grazer e Paul Young. Lagana è anche l’autore della serie senza titolo, che segue l’esotico guardiano dello zoo Joe Shreibvogel (Cage) che combatte per mantenere il suo parco degli animali. Alla fine, Shreibvogel dovrà scegliere tra le sue amate creature o la sua sanità mentale. La serie approfondirà anche il passato di Shreibvogel, ovvero come è diventato Joe Exotic.

Grande successo della serie su Netflix

Lagana e Young hanno optato per la serie su CBS nel giugno 2019 dopo la diffusione di Exotic nei titoli di successo del Texas Monthly. La docuserie Tiger King è uscita su Netflix a marzo, seguendo il viaggio di Exotic dalla fama alla prigione. La serie è diventata immediatamente un fenomeno della cultura pop grazie alla sua assurdità, attirando oltre 30 milioni di spettatori entro i primi 10 giorni dal rilascio.

Joe Exotic è attualmente in prigione per il suo ruolo in un tentato omicidio contro la fondatrice di Big Cat Rescue Carole Baskin, arcinemica di Exotic e costante sventura. La serie sceneggiata di Amazon è uno dei due adattamenti delle ormai famigerate docuserie. NBCUniversal ha anche acquistato un ordine per una serie limitata con Kate McKinnon nei panni di Baskin. La serie, che ha il titolo provvisorio Joe Exotic, ha ricevuto un ordine diretto che alla fine sarà pubblicata su Peacock.

Lo zoo di Joe Exotic, che è stato il set principale per il documentario di Netflix su Tiger King, è stato assegnato a Carole Baskin da un giudice. La decisione arriva dopo anni di scontri legali tra le due parti. Secondo la CNN, il giudice ha deciso a favore della Big Cat Rescue Corporation di Baskin in una causa contro il Greater Wynnewood Development Group, LLC, che una volta era di proprietà di Exotic. GWDC deve “lasciare i locali dello Zoo Land entro 120 giorni dll’Ordine. I locali richiedono anche la rimozione di tutti gli animali dello zoo dallo Zoo Land”, ha affermato l’ordinanza del tribunale. Non è chiaro, tuttavia, cosa accadrà agli animali una volta rimossi.