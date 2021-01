Il nuovo anno è ormai dietro l’angolo e questo significa solo una cosa: serie TV. Il 2020 ci ha fatto un brutto scherzo, costringendo numerosi registi e sceneggiatori a posticipare l’uscita di alcune delle nostre serie TV preferite ma il 2021 è ormai alle porte e noi siamo finalmente pronti.

Quali sono le serie TV più attese del 2021? Scopriamole insieme e speriamo che alcune di loro non subiscano, ancora una volta, fastidiosi ritardi.

Disney Plus e le serie TV Marvel del 2021

La Disney, poche settimane fa, si è data alla pazza gioia e ha svelato l’arrivo di numerose serie TV. Tra le serie TV a tema Marvel più attese, di sicuro non possiamo non nominare Loki, serie scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron, in arrivo nella primavera del 2021 sulla piattaforma streaming di Disney+.

La serie, come possiamo notare dal titolo, è basata sull’omonimo personaggio della Marvel Comics e si svolge dopo gli eventi presentati in Avengers: Endgame, in cui una versione passata di Loki riesce a creare una linea temporale alternativa. Loki, oltretutto, farà parte della Quarta Fase dell’MCU.

Oltre a Loki, altre due serie TV a tema Marvel sono in arrivo su Disney+. La prima è WandaVision. La serie avrebbe dovuto debuttare sulla piattaforma streaming proprio a dicembre del 2020 ma, a causa dell’emergenza sanitaria, gli sceneggiatori sono stati costretti a posticiparne l’uscita.

Fortunatamente WandaVision vedrà la luce del sole proprio il 15 gennaio 2021, quindi tra pochissimo. La serie vedrà Wanda Maximoff e Visione come protagonisti principali. I due vivono le loro vite suburbane ideali e cominciano a sospettare che non tutto è come sembra.

La seconda serie è The Falcon and The Winter Soldier che, secondo quanto annunciato, verrà pubblicata il 19 marzo 2021. La serie è composta da sei episodi che verranno pubblicati settimanalmente. Al momento non abbiamo però molte informazioni riguardo la trama.

Sappiamo che la serie sarà ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame e vedremo Sam Wilson e Bucky Barnes collaborare e prendere parte ad un’avventura globale che metterà alla proba le loro strepitose abilità e anche la loro pazienza.

Per concludere, sul fronte Disney+, i fan di Star Wars saranno felici di sapere che The Book of Boba Fett, lo spin-off di The Mandalorian, ha una data d’uscita per quest’anno. Secondo quanto annunciato la serie seguirà la linea temporale presentata in The Mandalorian e arriverà sulla piattaforma streaming a dicembre del 2021.

Anche per questa serie non abbiamo informazioni riguardo la trama, sappiamo solo che sarà prodotta dal duo Jon Favreau e Dave Filoni insieme a Robert Rodriguez. Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, nello stesso mese potrebbe arrivare anche la terza stagione di The Mandalorian. Tuttavia riteniamo che la serie possa subire alcuni ritardi, probabilmente per evitare di sovrapporsi a The Book of Boba Fett.

In ogni caso, attendiamo che Disney annunci ulteriori dettagli riguardo entrambe le serie TV.

La ribalta di Netflix, la seconda stagione di The Witcher

In un mondo abitato da esseri umani, elfi e altre creature magiche, l’equilibrio è sempre instabile. Le razze civilizzate sono costrette a convivere con i mostri che minacciano la loro vita ogni giorno. Per questo motivo sono stati creati dei guerrieri mutanti in grado di ucciderli: i Witcher.

Geralt di Rivia è uno di loro, un mutante con poteri speciali che uccide i mostri per denaro. Intanto la terra è in uno stato di caos, mentre l’impero di Nilfgaard cerca di espandere il suo territorio. Tra i rifugiati di questa lotta c’è Cirilla, chiamata anche Ciri, la principessa di Cintra, inseguita da Nilfgaard. Lei e Geralt sono destinati l’uno all’altra. Nelle sue avventure Geralt incontra anche Yennefer, una maga, e Jaskier, un bardo.

È stata rinnovata per una seconda stagione prima ancora di andare in scena con la prima, incuriosendo ancora di più il pubblico. In seguito lo ha conquistato, diventando una delle serie TV originali Netflix più apprezzate e viste in assoluto.

The Witcher è riuscito ad appassionare chiunque, sia i fan della serie videoludica e cartacea, sia coloro che non sapevano minimamente della sua esistenza. Il 2020 sarebbe dovuto essere il suo anno, la nuova stagione infatti era fissata per dicembre 2020 ma sappiamo tutti cos’è successo durante questi 366 giorni così strani.

Fortunatamente il team è riuscito a tornare sul set e tra restrizioni, Henry Cavill che si fa male ad una gamba e il tempo che scorre, la nuova stagione è a buon punto. Purtroppo non la vedremo prima della primavera del 2021 ma confidiamo che a breve Netflix ci dia la data d’uscita ufficiale.

Per concludere, vi informiamo che è in arrivo anche un film d’animazione intitolato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che debutterà nella prima metà del 2021.

Serie tv 2021: la quarta stagione di Stranger Things è in arrivo?

Un’altra serie che il pubblico attende con ansia è la quarta stagione di Stranger Things. A febbraio del 2020 Netflix ha annunciato, attraverso un breve teaser trailer, che il team era pronto per offrire loro una nuova stagione. Anche questa serie, come tante altre, è stata costretta ad andare in standby e bloccare le riprese.

Stranger Things è la serie del mistero, di cui non si sa mai nulla fino alla messa in onda ufficiale. Infatti sceneggiatori e team non hanno mai rivelato troppi dettagli riguardo le nuove stagioni.

Questo è un problema, perché non sappiamo a che punto siano le riprese e la produzione. In ogni caso, pochi mesi fa, i Duffer Brothers hanno rivelato che la quarta stagione non sarà l’ultima. Possiamo quindi aspettarci che arrivi nel corso di questo 2021? In fin dei conti hanno a disposizione 12 mesi e, salvo imprevisti alla 2020, crediamo possano riuscire a pubblicare la nuova stagione quest’anno.

Incrociamo le dita e speriamo per il meglio.

Kingdom, arriva l’episodio speciale

Se siete fan di Kingdom, il famoso korean drama che ha conquistato il pubblico, di certo questa notizia vi renderà estremamente felici. Dopo aver pubblicato la prima stagione nel 2019 e la seconda a marzo del 2020, la serie di produzione sud coreana ha conquistato una grossa fetta di pubblico.

Il drama è ambientato nel periodo Joseon medievale della Corea. Il protagonista è Lee Chang, un giovane principe ereditario a cui viene severamente proibito di vedere il padre che sta soffrendo ed è in fin di vita a causa di una rara malattia.

Il giovane vuole scoprire a tutti i costi che tipo di malattia ha colpito suo padre e decide quindi di partire in viaggio verso le province di Hanyang, alla ricerca del medico che aveva in cura suo padre, ormai morto.

Il giovane si imbatterà in una misteriosa epidemia che sta trasformando gli abitanti del suo regno in zombie. Con l’aiuto di Seo-bin, il principe cercherà risposte e di salvare il suo Paese.

Molti si sono chiesti se la serie sarebbe stata rinnovata per una terza stagione. Al momento non sappiamo nulla al riguardo, né Netflix né i produttori hanno rivelato dettagli. Ciò che però sappiamo è che nel 2021 è in arrivo un super episodio speciale collegato alla serie (questo ci sperare che una terza stagione sia dietro l’angolo).

Kingdom: Ashin of the North è un episodio speciale che avrà luogo prima degli eventi finali della seconda stagione. L’episodio ci parlerà del personaggio di Ashin (interpretata da Jun Ji-Hyun), la donna misteriosa che ha fatto la sua comparsa negli ultimi momenti della seconda stagione.

Avventurandosi nella penisola nordcoreana, apprenderemo le origini e l’identità di Gianna Jun e anche quelle del capo della Royal Commandery, Min Chi-rok.

Non sappiamo di preciso in che mese arriverà la serie, ma è stato confermato che uscirà nel 2021.

Alice in Borderland 2, la data presente nell’ultimo episodio è un indizio?

Poche settimane dopo il debutto ufficiale sulla piattaforma, Netflix Japan ha pubblicato un breve teaser trailer in cui rivela che la seconda stagione di Alice in Borderland si farà e che sono già iniziate le riprese. Alice in Borderland è una serie TV giapponese di genere fantascientifico e thriller ispirata all’omonimo manga realizzato da Haro Aso.

Il protagonista di questa serie è il ventiquattrenne Arisu, un giovane ossessionato dai videogiochi che non va d’accordo con la sua famiglia. Suo padre in particolare non perde mai occasione di paragonarlo al fratello e ribadire quanto i suoi videogiochi siano inutili.

Un giorno, mentre Arisu e i suoi migliori amici Chōta e Karube stanno fuggendo dalla polizia a causa di una piccola marachella, si nascondono in un bagno pubblico. Una volta usciti, si trovano improvvisamente in una Tokyo vuota, senza abitanti.

Presto scopriranno di dover prendere parte a numerosi game pericolosi e violenti per sopravvivere. Nel corso della loro avventura, Arisu e i suoi amici incontrano anche Usagi, una giovane ragazza che partecipa da sola nei game. Riusciranno i ragazzi a sopravvivere e scoprire chi è il Game Master?

Anche questa serie TV è riuscita a conquistare un pubblico molto ampio che, dopo l’ultimo episodio, sta attendendo con ansia l’arrivo della nuova stagione. Al termine della serie, infatti, gli sceneggiatori hanno voluto mostrarci una data: 29.07.2021.

Si tratta forse di un indizio? È davvero il giorno in cui la seconda stagione arriverà su Netflix? Non lo sappiamo con certezza. La seconda stagione però c’è e, con molta probabilità, la vedremo nel 2021.

The Walking Dead, nuovi episodi in arrivo

Anche per The Walking Dead il 2020 è stato un anno particolare. A febbraio scorso, mentre andava in onda la seconda parte della decima stagione, è successo quel che già sappiamo e che abbiamo ripetuto fin troppe volte. A causa di ciò, AMC non ha avuto modo di pubblicare il finale della decima stagione della serie e non si sapeva quando i fan avrebbero effettivamente visto l’episodio.

Fortunatamente quell’unico episodio è andato in onda a ottobre 2020 ma ciò che è successo dopo è stato strano ma anche confortante. La showrunner Angela Kang aveva rivelato che quell’episodio, A Certain Doom, non era effettivamente l’ultimo della decima stagione. Perché? Semplicemente perché AMC ha inaspettatamente ordinato episodi aggiuntivi.

Altri sei nuovi episodi della stagione 10 saranno presentati in anteprima all’inizio del 2021. Ancora non abbiamo una data ufficiale ma presumiamo che, come di consueto, arriverà a febbraio 2021.

Ciò significa che, se tutto procederà secondo i piani, a ottobre 2021 andrà in onda la prima parte dell’undicesima e ultima stagione della serie. Per saperne di più riguardo questa decisione, cliccate qui.

Serie TV 2021: American Gods torna con la terza stagione

La terza stagione di American Gods sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Prime Video in tutto il mondo, esclusi gli Stati Uniti, a partire da lunedì 11 gennaio 2021.

American Gods racconta l’epica storia di un’inevitabile guerra tra i Vecchi Dei della mitologia e i Nuovi Dei della tecnologia. Ricky Whittle veste i panni l’ex galeotto Shadow Moon, un uomo a servizio del misterioso Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane. In seguito Moon scoprirà che il suo carismatico capo in realtà è il Dio norreno Odino.

Odino, però, è anche il suo adorabile ed inaffidabile padre.

In questa nuova stagione il protagonista Shadow cerca di sfuggire a questo destino andando ad abitare nell’idilliaca e nevosa cittadina di Lakeside, in Wisconsin. Qui spera di poter creare il proprio destino da sé, guidato dagli dèi della sua stirpe, gli Orishas.

Presto però scoprirà che la città, apparentemente calma, possiede in realtà dei profondi e oscuri segreti da cui non potrà di certo fuggire. L’unica scelta – ed è una scelta obbligata – è decidere che tipo di dio essere.