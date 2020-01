Dopo avervi parlato dei film più attesi del 2020, è ora di parlare di serie tv. Sì, perché quest’anno ci riserverà grosse sorprese, sia in quanto a ritorni che per titoli nuovi. Basti pensare che questo sarà l’anno del debutto in tutti i paesi europei Disney+ (per ora lanciato solo in Olanda dal 12 novembre scorso) ma sarà anche l’anno di Apple TV, fresca di lancio. Novità che hanno messo in allarme le piattaforme rivali, che sono già partite al contrattacco con nuove alleanze (vedi Netflix e Sky) ma anche col lancio di titoli molto promettenti.

Elencare tutte le serie tv che nel 2020 meritano una visione è impresa ardua. Di certo alcuni titoli spiccano su altri, come La Casa di Carta, fenomeno ormai arrivato alla sua quarta stagione che sarà disponibile su Netflix dal 3 aprile. È il caso anche di Star Trek Picard, che ritrova Patrick Stewart, immortale interprete del capitano Jean-Luc Picard, alla guida dell’equipaggio della nave stellare USS Enterprise D ed Enterprise E. La serie è disponibile dal 24 gennaio su Amazon Prime Video. Il 2020 potrebbe inoltre vedere il ritorno di Lizzie McGuire, in un reboot che riprende le vicende della protagonista ormai 30enne. Altre attesissime serie tv, come The New Pope o His Dark Materials, hanno invece già fatto il loro debutto giorni fa tra pareri contrastanti.

È soltanto la punta dell’iceberg, l’inizio di una stagione che promette grosse emozioni. Entriamo allora nel dettaglio e scopriamo quali sono i titoli che ci attendono.

Snowpiercer

Il 31 maggio, sul canale via cavo statunitense TNT, ha inizio la serie che si configura come un reboot del film di Bong Joon-ho del 2014, a sua volta era ispirato al fumetto Snowpiercer di Jean-Marc Rochette e Jacques Lob. Snowpiercer promette di essere una delle serie tv del 2020 più interessanti. La sinossi ci svela che la serie è ambientata più di sette anni dopo che il mondo è diventato una landa ghiacciata. Snowpiercer racconta le storie dei resti dell’umanità che abitano un gigantesco treno in perpetuo movimento attorno il mondo. La guerra di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza si svolgono in questo avvincente adattamento televisivo.

ZeroZeroZero

Chi si è appassionato a Gomorra apprezzerà sicuramente il nuovo lavoro di Stefano Sollima. Dal 14 febbraio su Sky Atlantic parte ZeroZeroZero, una produzione internazionale girata in tre continenti. Questa serie tv è tratta ancora una volta da un libro di Roberto Saviano che porta in scena un prodotto dalle tinte crime ma ancora basato sul traffico di droga, stavolta a livello internazionale. Nel cast Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida.

The Mandalorian

The Mandalorian è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm, presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. Si tratta della prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata nell’universo di Guerre stellari, cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un pistolero mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che dovrebbe debuttare nell’autunno 2020.

The Stand

Il produttore esecutivo Josh Boone ha annunciato che la serie televisiva The Stand, adattamento del romanzo di Stephen King L’ombra dello Scorpione, arriverà verso la fine del 2020. La serie presenterà una visione apocalittica di un mondo decimato da un’epidemia e metterà in scena una lotta fondamentale tra il bene e il male. Il destino del genere umano sarà affidato Mother Abagail e su un gruppo di sopravvissuti. Questa donna, Abagail Freemantle, diventa la leader spirituale di questo gruppo di sopravvissuti, che tenta di ricreare una società democratica nella città di Boulder in Colorado.

BoJack Horseman

BoJack Horseman si prepara per la sua ultima corsa. I restanti 6 episodi della stagione finale, che andrà in onda su Netflix, saranno disponibili dal prossimo 31 gennaio. BoJack Horseman è una star equina che vive a Hollywood. Negli anni Novanta ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione alla sit-com Horsin’ Around, ma da allora le cose non sono andate come sperava. Sostenuto dalla sua agente nonché ex-fidanzata Princess Carolyn, dalla sua ex biografa ed ex migliore amica Diane e dall’amico Todd, nel corso delle passate stagioni BoJack ha scavato nel profondo dei propri traumi per arrivare a toccare il fondo, complice le sue dipendenze da alcol e droghe. Quale sarà l’attesa conclusione di questa amata serie Tv?

The Walking Dead: World Beyond

Se non riuscite più ad aspettare che arrivino le nuove puntate di The Walking Dead, qui troverete una buona notizia. Sta infatti per arrivare lo spin-off dello show post apocalittico che porta il titolo di The Walking Dead: World Beyond. Ci troviamo ancora una volta di fronte ad una serie drammatica horror post apocalittica americana creata da Scott M. Gimple e Matthew Negrete. Sarà presentata in anteprima su AMC il 12 aprile 2020. La serie, ambientata nel Nebraska dieci anni dopo l’apocalisse, presenta due giovani protagoniste femminili e si concentra su “la prima generazione a diventare maggiorenne nell’apocalisse così come la conosciamo. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno cattivi”. Riuscirà ad eguagliare il successo della prima e ben nota serie sul tema?

Locke & Key

Tra le serie Tv del 2020 da non perdere citiamo anche Locke & Key. È l’adattamento televisivo dell’omonima serie di fumetti best-seller di Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW comics. La prima stagione arriverà su Netflix il 7 febbraio 2020. Le vicende ruotano attorno alla famiglia Locke, in particolar modo attorno ai tre fratelli Tyler, Kinsey e Bode che, assieme alla madre Ellie, dopo la morte del padre, decidono di trasferirsi a Keyhouse, l’antica e gigantesca magione di famiglia. Convinti di poter iniziare una nuova vita, si troveranno invece faccia a faccia con molti misteri legati all’improvvisa scomparsa del padre e ad una serie di misteriose chiavi dotate di straordinari poteri e che solo il piccolo Bode sembrerebbe essere in grado di percepire e trovare. Mentre i tre fratelli studiano le chiavi, un demone si risveglia e farà capire loro che non si fermerà di fronte a nulla pur di impossessarsene.

The Falcon and the Winter Soldier

Il 2020 sarà l’anno di debutto del MCU su Disney+ con tantissime serie in cantiere. Ad aprire le danze sarà The Falcon and the Winter Soldier che ci mostrerà i due eroi fianco a fianco in una nuova avventura. I fan non vedono l’ora di vedere queste nuove vicende, ma soprattutto il debutto di Sam Wilson come nuovo Capitan America dopo gli eventi di Avengers: Endgame. The Falcon and the Winter Soldier dovrebbe essere rilasciato alla fine del 2020 e sarà composto da sei episodi. Vedremo presto tornare Loki, Occhio di Falco, Falcon e Winter Soldier, ma soprattutto Visione e Wanda Maximoff, in WandaVision.

The Outsider

The Outsider è una miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La storia, composta da dieci episodi, si svolge in una piccola comunità della Georgia, che rimane sconvolta dal cruento omicidio di un bambino di undici anni, Frankie Peterson, il cui corpo viene ritrovato mutilato nei boschi. In attesa del debutto di The Outsider su Sky Atlantic, la miniserie è stata lanciata su HBO il 12 gennaio con i primi due episodi. La messa in onda in Italia è prevista per il 17 febbraio con due episodi ogni martedì in prima serata su Sky Atlantic.

Hunters

Hunters è una serie tv televisiva americana di prossima uscita, creata da David Weil. Sarà presentata in anteprima il 21 febbraio 2020 su Amazon Video. Lo show segue una variegata banda di cacciatori di nazisti che vivono a New York nel 1977. I cacciatori, come sono noti, hanno scoperto che centinaia di alti funzionari nazisti vivono tra di noi e stanno cospirando per creare un Quarto Reich negli Stati Uniti. La squadra di cacciatori avvierà una sanguinosa ricerca per consegnare i nazisti alla giustizia e contrastare i loro nuovi piani di genocidio.

Defending Jacob

Tra le serie tv del 2020 da non perdere c’è anche Defending Jacob. Si tratta di una miniserie televisiva americana in uscita, basata sull’omonimo romanzo di William Landay e prodotta da Apple TV +. La storia si ispira dunque al libro “In difesa di Jacob”, uscito in Italia nel 2012. Andy Barber è un assistente procuratore distrettuale di una piccola città del Massachusetts il quale si ritroverà a dover decidere tra l’amore per il figlio e la correttezza della sua professione. Il figlio quattordicenne Jacob è infatti sospettato di aver commesso l’omicidio di un suo compagno di classe, vicenda delicata che implicherà profondamente suo padre. La premiére italiana del 24 Aprile vedrà disponibili subito i primi 3 episodi della nuova serie originale Apple TV+. Successivamente verrà diffuso un episodio a settimana.

Jurassic World: Camp Cretaceous

La serie animata firmata DreamWorks, intitolata Jurassic World: Camp Cretaceous, verrà distribuita a livello globale su Netflix nel 2020 e sarà ambientata nello stesso mondo e nel medesimo periodo del primo film della saga reboot. La trama seguirà le vicende di un gruppo di sei adolescenti selezionati per un campeggio irripetibile, sul lato opposto di Isla Nublar. Inizialmente estranei gli uni agli altri, i ragazzini diventeranno sempre più affiatati e cercheranno di sopravvivere con tutte le loro forze quando i dinosauri devasteranno con prepotenza l’isola.

The Clone Wars

La settima, ultima ed attesissima stagione di Star Wars: The Clone Wars arriverà su Disney+ il 21 febbraio. Tutte le stagioni passate sono già disponibili ora sul servizio di streaming di Disney che, ricordiamo, in Italia sarà disponibile dal 24 marzo, in anticipo di una settimana rispetto al previsto. Lo show si pone cronologicamente tra i film Star Wars: La Guerra dei Cloni e Star Wars: La vendetta dei Sith, quindi tra gli Episodi 2 e 3 della trilogia prequel, iniziando subito dopo la fine del secondo capitolo. Cosa ci riserverà il gran finale?

Amazing Stories

Apple TV+ ha confermato l’arrivo della sua prossima serie, il remake di Amazing Stories, creata da Steven Spielberg che tornerà in veste di produttore. Il 6 marzo saranno rilasciati online i primi episodi. Uno di questi è intitolato The Rift e vede come regista Mark Mylod e tra i protagonisti Kerry Bishè e Edward Burns; non ci sono però informazioni sulla trama. L’originale Amazing Stories – Storie Incredibili è andato in onda dal 1985 al 1987 mescolando fantasy e horror con elementi comici. Lo show ha conquistato ben 12 nomination agli Emmy Awards, vincendone cinque. Amazing Stories ha visto presenze di star quali Patrick Swayze, Danny DeVito e Mark Hamill.

E ora che avete scoperto la nostra lista di serie tv del 2020 imperdibili, qual è quella che attendete con maggiore ansia? Fatecelo sapere!