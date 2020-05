10 Serie TV italiane da vedere almeno una volta nella vita

Nell’epoca di Netflix, Amazon Prime Video e Apple Tv+, i contenuti a nostra disposizione sono davvero tantissimi. Le piattaforme streaming ci danno oggi la possibilità di ammirare contenuti che arrivano anche da molto lontano, spesso dimenticando il “made in Italy“. Tra passato e presente, sono infatti tanti i titoli nati nel nostro paese degni di nota e, dunque, meritevoli di un’attenta visione e invece spesso sottovalutati o dimenticati. Che sia per sorridere, per commuoversi o per rimanere in tensione sino alla fine, se siete alla ricerca di una lista serie TV italiane davvero imperdibili, questo è l’articolo che fa per voi.

Le migliori serie tv italiane che dovresti guardare

Abbiamo infatti selezionato una lista di 10 titoli – alcuni recentissimi, altri di qualche anno fa – che spaziano dalla commedia al thriller, fino a temi adolescenziali. Scopriamola!

Boris

La nostra avventura tra le serie tv italiane imperdibili inizia con Boris, prodotta dal 2007 al 2010. Sottotitolata La fuori serie italiana, Boris porta in scena il dietro le quinte di un set televisivo nel quale si sta girando una fittizia fiction televisiva italiana, Gli occhi del cuore 2. Lo spettatore assiste infatti alla realizzazione di una sitcom di basso livello, il tutto attraverso le particolari azioni di una troupe improbabile ma assolutamente irresistibile.

Nel 2011 la serie ha avuto anche una trasposizione cinematografica, Boris – Il film. Nello show Alessandro è un ragazzo, appassionato di spettacolo, che sembra realizzare il suo sogno quando riesce a entrare nella produzione della fiction televisiva Gli occhi del cuore 2, seppur solo come stagista. Ben presto si rende però conto che il mondo del piccolo schermo non è tutto rose e fiori, soprattutto quando entra a contatto con persone che lo porteranno a perdere la pazienza con grande facilità!

Gomorra

Gomorra è una serie televisiva italiana di genere criminale trasmessa per la prima volta nel 2014 su Sky Italia. Liberamente ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano, la serie racconta le gesta di camorristi, spacciatori di droga, che agiscono nella periferia di Napoli, Scampia. Lo show nelle varie stagioni, fino ad ora quattro, tocca vari argomenti della criminalità organizzata.

I protagonisti principali sono Ciro Di Marzio (sulla cui storia è uscito anche un film spin-off) e Gennaro Savastano, interpretati rispettivamente da Marco D’Amore e Salvatore Esposito. I due vivranno momenti forti e contrastanti che li porteranno dall’essere acerrimi nemici a stringere un legame fortissimo. Alle loro storie si intrecceranno e svilupperanno le vite di tanti, oltre a situazioni drammatiche e scelte spesso drastiche. Nel 2016 la serie è stata venduta in 170 paesi, raggiungendo un successo che andava oltre le aspettative dei registi. Un riconoscimento importante per un racconto molto dettagliato delle varie dinamiche che muovono la criminalità organizzata. La quinta stagione di Gomorra dovrebbe entrare in produzione tra l’inizio e la fine dell’estate, e dovrebbe essere anche l’ultima, per il momento.

Skam Italia

Continuiamo la nostra lista di serie tv italiane con Skam Italia. Si tratta di una webserie del 2018 creata da Ludovico Bessegato per TIMvision, prodotta da Cross Productions, disponibile anche su Netflix. Racconta della vita giornaliera di alcuni studenti, di un liceo di Roma. La serie viene cancellata il 7 agosto 2019, per poi essere rinnovata per una quarta stagione nell’autunno dello stesso anno.

Nella quarta stagione di Skam Italia, Sana, interpretata da Beatrice Bruschi, affronterà delle situazioni che le causeranno una crisi profonda. La ragazza italiana, musulmana praticante, con genitori di origine straniera era riuscita a trovare un equilibrio con le sue compagne di scuola al liceo e la società italiana dopo anni. La protagonista sarà costretta a trovare un nuovo equilibrio per riuscire a coniugare il suo sentimento per Malik, un amico del fratello con cui è sbocciato un feeling importante.

Diavoli

Diavoli è una serie televisiva italiana, britannica e francese del 2020, tratta dall’omonimo romanzo di Guido Maria Brera. È ambientata a Londra e racconta i retroscena della crisi finanziaria europea attraverso la storia del trader italiano Massimo de Ruggero, interpretato da Alessandro Borghi, che ha conquistato con i propri sacrifici una posizione di potere nell’ambito della finanza, seguendo i consigli di Dominic Morgan (Patrick Dempsey), il direttore di una delle più potenti banche del mondo, la New York-London Investment Bank. Quando Massimo viene coinvolto in uno scandalo che vede la sua ex-moglie implicata come escort, Dominic gli nega la promozione. L’uomo inizierà allora una battaglia alla ricerca della verità che lo costringerà a scelte difficili.

Il 15 aprile 2020, durante la presentazione della serie, è stata ufficializzata la seconda stagione. La prima, composta da 10 episodi, è attualmente ancora in programmazione su Sky.

Romanzo criminale – La serie

Tra le serie tv italiane imperdibili impossibile non citare Romanzo criminale. Si tratta di uno show basato sull’omonimo romanzo del giudice Giancarlo De Cataldo e ne rappresenta il secondo adattamento dopo il film diretto da Michele Placido. Composta da due stagioni, la prima da dodici episodi e la seconda da dieci, racconta di amori, affari, ansie, amicizie, faide e rancori, che accompagnano i criminali protagonisti.

Il Libanese, il Freddo, il Dandi e Patrizia rincorrono per quasi quindici anni, dal 1977 al 1992, un sogno: conquistare Roma. La prima stagione della serie dà ampio spazio alla alle imprese criminose della banda della Magliana. Nella seconda viene approfondito ciò che invece si nasconde dietro al crimine.

The Young Pope

The Young Pope è una serie televisiva di genere drammatico ideata e diretta da Paolo Sorrentino. È caratterizzata da un cast internazionale, che vede nomi come Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Cécile de France e James Cromwell. Si tratta della prima, e ad oggi unica, serie televisiva italiana ad essere stata candidata agli Emmy e ai Golden Globe.

La serie, che al momento si divide in due stagioni, vede protagonista Lenny Belardo, un giovane cardinale statunitense, mite e dal peso politico quasi nullo. Abbandonato in orfanotrofio in tenera età, Lenny è tormentato da questo episodio tanto da sviluppare un rapporto molto turbolento con la fede e con Dio. Viene eletto pontefice dal collegio cardinalizio, che crede di avere individuato una pedina da poter manovrare come vuole. Tuttavia Lenny, salito al soglio col nome pontificale di Pio XIII, si dimostrerà un Papa controverso e per nulla incline a farsi condizionare, machiavellico e manipolatore. La serie sequel prende il nome di The New Pope ed è approdata su Sky Atlantic a gennaio 2020.

Offerta The Young Pope (Box 4 Dvd) Attributi: DVD, Serie TV

Jude Law, Diane Keaton, James Cromwell (Actors)

Audience Rating: G (audience generale)

Il commissario Montalbano

Impossibile non citare le avventure di Salvo Montalbano tra le serie tv italiane da vedere almeno una volta nella vita. Il commissario Montalbano è una serie televisiva prodotta dal 1999 e trasmessa dalla Rai. Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, racconta le vicende del commissario di polizia interpretato da Luca Zingaretti nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata. Quest’ultimo è alle prese, in ogni episodio, con crimini di mafia, omicidi e rapimenti, oltre a vari casi di malaffare della località siciliana. Grazie ad un particolare fiuto, Montalbano riesce sempre a trovare la pista risolutiva. A livello di audience la serie ha ottenuto risultati eccellenti. Ad oggi sono stati girati 36 episodi suddivisi su 14 stagioni.

La serie ha avuto negli anni un successo tale da essere poi proposta in oltre sessanta Paesi in tutto il mondo. Nel 2012, inoltre, è stato proposto anche il prequel della serie, intitolata Il giovane Montalbano, incentrata su Salvo (Michele Riondino) neo commissario di Vigata.

L’amica geniale

L’amica geniale è una serie TV italiana creata da Saverio Costanzo. Trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, narra dello speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli anni Cinquanta che crescono in un rione povero di Napoli. Al momento sono due le stagioni trasmesse dalla Rai ma è stata già annunciata una terza. Il rapporto tra Lenù e Lila viene sviluppato in tutte le sue sfaccettature: le due bambine crescono nello stesso quartiere ma sono destinate a prendere strade diverse. Il loro è però un legame talmente forte che, anche di fronte alle varie vicissitudini che le separeranno ad un certo punto della loro vita, il filo rosso che le unisce continuerà a non spezzarsi.

La serie ha ottenuto un grandissimo successo ed è stata venduta in 162 paesi, raggiungendo così una diffusione mondiale. Un dato che certifica il successo della serie, andata in onda fino ad ora con due stagioni con la terza in cantiere, che racconta in maniera dettagliata la vita dell’epoca, anni ’50 e ’60. Tante le lingue in cui è stato tradotto, tra le quali l’arabo, contribuendo ad alimentare il turismo nella città partenopea. Il New York Times ha inaugurato la rubrica “Cosa fare nella Napoli di Elena Ferrante”.

Di recente è stata annunciata una nuova serie tratta dall’ultimo romanzo di Elena Ferrante per Netflix.

Sandokan

Continuiamo il viaggio tra le serie TV italiane con Sandokan. Probabilmente non all’altezza dei titoli finora elencati, (c’è anche da dire che di anni ne sono trascorsi), eppure le avventure della Tigre della Malesia sono ad oggi uno di quei prodotti storici che hanno segnato l’immaginario. Con un tuffo nel passato al suon di “Sandokan Sandokan Giallo il sole la forza mi dà” e dunque un po’ di nostalgia, ricordiamo che il personaggio interpretato da Kabir Bedi è il protagonista di numerosi romanzi d’avventura del ciclo dei pirati della Malesia, creato dal celebre scrittore veronese di romanzi d’avventura Emilio Salgari.

Il pirata, che combatte eroicamente contro il colonialismo britannico, è un eroe puro. Mosso da un odio inguaribile nei confronti degli inglesi e del Raja bianco James Brooke – acerrimo nemico dei pirati e responsabile dalla strage della sua famiglia – lotta con ogni mezzo per la libertà del suo minuscolo regno, l’isola di Mompracem, minacciata, invasa dal nemico e, infine, riconquistata.

1992

Concludiamo la nostra lista di serie TV tutte italiane con 1992. Creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, nasce da un’idea di Stefano Accorsi, che l’ha descritta come un affresco dell’Italia degli anni Novanta, quando esplose – appunto nel 1992 – il caso di Tangentopoli. I principali interpreti della serie sono lo stesso Accorsi, Tea Falco, Miriam Leone, Guido Caprino, Domenico Diele, Antonio Gerardi ed Alessandro Roja.

Nell’anno che segnerà un cambiamento importante della storia d’Italia, tra Milano e Roma si intrecciano le vicende di sei persone di diversa estrazione. Si tratta di Leonardo Notte, Pietro Bosco, Veronica Castello, Luca Pastore, Beatrice “Bibi” Mainaghi, Rocco Venturi e Antonio Di Pietro. La serie è stata presentata al Festival internazionale del cinema di Berlino e accolta positivamente dalla stampa internazionale, tra cui Variety e Le Monde. A 1992 sono seguite altre 2 stagioni: 1993 e 1994.

Finisce qui la nostra selezione di serie TV italiane. Quale vi ha convinto di più? E quale aggiungereste alla lista? Fatecelo sapere con un commento!