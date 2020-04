Le migliori serie tv lunghissime che è tempo di vedere...

Quante volte vi siete detti “Ancora una puntata e smetto“? È questo il tipico sintomo di chi sta guardando una serie TV davvero interessante, dalla quale proprio non riesce a staccarsi. Spesso però si rimane delusi perché gli episodi sono pochi e si arriva subito a conclusione della storia. Una premessa per dirvi che se siete alla ricerca di qualche serie TV imperdibile e con tanti episodi per fare binge-watching, questo è l’articolo che fa per voi.

Abbiamo infatti selezionato alcune serie TV con molte stagioni, per tutti i gusti e con storie interessanti, travolgenti o ancora divertenti. Che siate amanti del crime, del romanticismo o dello humor, ecco alcuni consigli per voi.

Serie TV lunghe, le proposte per il binge-watching infinito

Grey’s Anatomy

Partiamo subito con una serie TV molto famosa, arrivata ormai alla sua sedicesima stagione. Grey’s Anatomy è un medical drama che, pur mettendo al centro la vita in ospedale con i suoi vari casi, si concentra sulle vite dei suoi medici. Una in particolare: Merdith Grey. Lo show si districa tra i rapporti, le rivalità ma soprattutto gli amori che nascono tra le sale del Seattle Grace Hospital di Seattle. Ma sono i drammi a non mancare mai: il cliffhanger è infatti sempre dietro l’angolo, soprattutto nei finali di stagione, dove ci si può aspettare di tutto (tragedie comprese!). Nonostante lo show abbia ormai avuto una vita lunghissima, la sua autrice Shonda Rhimes riesce sempre a tenere viva l’attenzione dello spettatore.

Doctor Who

Quella di Doctor Who è la storia di una serie TV che affonda le sue radici a molti anni fa. La serie di fantascienza nasce infatti nel 1963, prodotta dalla BBC, e ha per protagonista un Signore del Tempo dalle sembianze umane che si fa chiamare il Dottore che esplora l’universo a bordo del TARDIS, una macchina che riesce a viaggiare nel tempo e nello spazio. Dopo la chiusura del 1989, nel 1996 c’è il tentativo di far ripartire la serie con un episodio pilota che non riscuote molto successo. Lo show riprenderà con una serie del tutto rinnovata nel 2005 ed è oggi arrivato alla sua dodicesima stagione. Le avventure dell’ultimo Signore del Tempo si dividono tra malvagi alieni e mortali nemici da sconfiggere per salvare l’universo dalla distruzione, il tutto tra tantissimi colpi di scena.

X-Files

Le indagini dei due agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully hanno appassionato milioni di spettatori. X-Files è un vero e proprio classico, una serie TV imperdibile per tutti gli appassionati di misteri e di alieni. Lo show, diviso in ben 11 stagioni, ha portato sul piccolo schermo le tematiche relative agli alieni e alla loro possibile colonizzazione della terra, e ancora ai virus e alle tecnologie avanzate nascoste. Ai due agenti vengono infatti affidati gli X-Files (da cui il nome della serie), ovvero i casi irrisolti che potrebbero avere una presunta origine paranormale. Il dramma sci-fi nel corso degli anni è riuscito a conquistare milioni di fan in tutto il mondo.

Supernatural

Con ben 15 stagioni, Supernatural (disponibile su Amazon Prime Video) è da anni un prodotto amatissimo dal pubblico. La serie, nata nel 2005 e in onda ancora oggi, racconta le vicende di Dean e Sam Winchester, due cacciatori di demoni. I due sono stati addestrati da loro padre, John, dopo che la madre dei due fratelli, Mary, perde la vita uccisa da un demone che incendia la loro casa. John dedica dunque la sua vita ad addestrarli alla caccia del soprannaturale con lo scopo di trovare la creatura che uccise sua moglie e, dunque, vendicarla. Ma i due fratelli sono molto diversi l’uno dall’altro e se Dean, il maggiore, segue alla lettera gli ordini del padre, il fratello Sam dopo il liceo decide di abbandonare la caccia e di andare all’università. I due fratelli sono però destinati ad incrociare le loro strade e ciò che ne conseguirà sarà una serie di pericolose avventure.

I Simpson

Chi non ha mai sentito parlare di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie? Le storie della famiglia Simpson sono infatti un vero e proprio fenomeno mondiale. Con 670 episodi prodotti al 2019 e divisi in trentun stagioni, la serie animata creata da Matt Groening ha ottenuto un successo dopo l’altro sin dal debutto sul canale americano FOX nel 1989. Le avventure di questa particolare famiglia di Sprigfield hanno tenuto incollate allo schermo generazioni, tra risate, colpi di scena, l’arrivo di varie guest-star, episodi a tema e la particolarità di ritrovarsi di fronte a protagonisti immutabili nel tempo. Un successo che i Simpson continuano a riscuotere ancora oggi, tanto che anche la nuova piattaforma Disney+ ha deciso di puntare sullo show e mettere a disposizione tutti gli episodi.

Modern Family

Rimaniamo ancora in questo mood con un’altra serie TV nota per strappare tante risate al suo pubblico. Nata nel 2009, Modern Family (disponibile su Amazon Prime Video) racconta di tre distinti nuclei familiari con legami parentali di Los Angeles accettano di raccontare le proprie vite quotidiane a una troupe intenta a realizzare un documentario. Ci ritroviamo dunque a vivere le difficoltà quotidiane della famiglia di Jay Pritchett che, oltre a quella attuale, comprende anche la famiglia della seconda moglie di Jay, il figliastro, un figlio piccolo, e le famiglie dei suoi figli ormai adulti avuti dal primo matrimonio. Facile dunque comprendere gli equivoci, le gag e le situazioni ingarbugliate che i protagonisti riescono a regalare al pubblico, il tutto in 11 stagioni, tra cui quella finale andata in onda proprio quest’anno.

Criminal Minds

Se siete invece amanti del genere poliziesco, eccovi servito un gran classico. Senza addentrarci nel particolare dei vari casi, che lasciamo scoprire a voi, vi anticipiamo però che Criminal Minds (disponibile su Prime Video) racconta del lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI in modo minuzioso e attento. Cosa che è stata possibile grazie all’aiuto di un ex agente dell’agenzia, che ha aiutato nella stesura delle sceneggiatura ispirandosi al ricco archivio compilato in 35 anni dai profiler americani. Infatti questo aspetto viene messo in evidenza sin da subito grazie alla sigla nella quale compaiono alcuni tra i serial killer statunitensi più famosi (come Charles Manson, Richard Ramirez, David Berkowitz e John Wayne Gacy). Criminal Minds conta 15 stagioni e ben due spin-off (Criminal Minds: Suspect Behavior e Criminal Minds: Beyond Borders).

Se siete appassionati del genere e volete poi continuare il vostro viaggio nelle indagini dei corpi speciali, vi consigliamo inoltre Law & Order, serie televisiva poliziesca statunitense che conta ben 21 stagioni (esclusi i vari spin-off). E ancora NCIS, serie TV che segue le vicende della principale squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service e conta 17 stagioni. E, per finire, la famosissima CSI – Scena del crimine. La serie si dedica alle indagini della squadra del ‘turno di notte’ della polizia scientifica di Las Vegas che conta 15 stagioni più una miniserie conclusiva (e tre spin-off).

La signora in giallo

Rimaniamo in tema crime ma con un ampio passo indietro per addentrarci nelle indagini di Jessica Fletcher, magistralmente interpretata da Angela Lansbury. Andata in onda settimanalmente sulla CBS dal 1984 al 1996, per poi continuare con diversi film per la televisione fino al 2003, La Signora in giallo (disponibile su Prime Video) è un imperdibile classico da vedere a cuor leggero, adatto a chi ama le serie TV lunghe. Jessica Fletcher è una scrittrice di libri gialli che risiede a Cabot Cove, nel Maine, sulla costa est degli Stati Uniti. Tuttavia la scrittura di libri gialli non è la sua unica passione. Jessica è infatti anche una detective dotata di un grande fiuto che la spinge spesso a risolvere casi affidati alla polizia con cui si ritrova ad entrare in competizione, vincendo sempre. Lo show conta 12 stagioni, più un film pilota e quattro film in TV.

The Walking Dead

Cambiamo invece totalmente genere con una delle serie TV più amate dal pubblico degli ultimi anni, nonostante alti e bassi. The Walking Dead ci porta infatti in un mondo distopico, popolato da zombie (i cosiddetti walkers). I pochi che sono sopravvissuti a questa apocalisse cercano di nascondersi e organizzarsi in piccole comunità. Ma i walkers non sono gli unici nemici, o i più pericolosi, visto che la guerra per la sopravvivenza coinvolge in primis gli uomini stessi. Lo sa bene Rick Grimes, il protagonista della serie TV. Dopo essersi risvegliato dal coma in un letto d’ospedale da solo, scopre infatti un mondo stravolto e ben diverso da ciò che era prima che chiudesse gli occhi. Tra sgomento e preoccupazione, inizia la ricerca della sua famiglia e l’adattamento ad una realtà dove la sopravvivenza è in cima alla lista delle priorità.

Finisce qui la nostra selezione di serie TV lunghe. Quale vi ha convinto di più? E quale aggiungereste alla lista? Fatecelo sapere con un commento.