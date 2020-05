Serie TV tratte da film: 10 titoli da non perdere...

Quando un’idea è particolarmente convincente, a Hollywood spesso si decide di ottenerne quanto più possibile. È per questo che quando un film riscuote un successo rilevante si pensa subito a un sequel e, in alcuni casi, addirittura ad una serie TV. Non è raro scoprire di show che hanno addirittura più successo della pellicola, in alcuni casi oscurandoli del tutto. In questo articolo andremo alla scoperta di alcuni titoli che hanno avuto più o meno successo dei film dai quali sono tratti, lavori che vale la pena vedere almeno una volta nella vita.

Ecco le 10 serie TV tratte da film che dovresti guardare!

Abbiamo infatti selezionato una lista di 10 titoli – alcuni recentissimi, altri di qualche anno fa – che spaziano dalla commedia al thriller, dall’horror al sentimentale. Scopriamola!

BATES MOTEL

Partiamo con la nostra lista di serie TV tratte da film con l’oscura Bates Motel. È una serie basata sui personaggi del romanzo Psycho di Robert Bloch del 1959 e sul film diretto da Alfred Hitchcock. La serie racconta le vicende di Norma e suo figlio Norman Bates, interpretati da Freddie Highmore e Vera Farmiga, che dopo la morte apparentemente accidentale del marito decide di cambiare vita. Così, a un’asta fallimentare compra un vecchio motel nella cittadina di White Pine Bay, in Oregon. È qui che avrà inizio la discesa verso l’inferno di madre e figlio, causata dal lato più oscuro dei due protagonisti, capaci di qualsiasi cosa.

Gli autori hanno dichiarato che la serie “non è un omaggio a Psycho ma quei personaggi sono solo d’ispirazione”. A supporto di questa tesi c’è effettivamente l’ambientazione contemporanea degli avvenimenti. Oltre a diverse incoerenze che dimostrano come la serie non possa di fatto essere considerata un vero e proprio prequel, ma piuttosto un reboot.

LETHAL WEAPON

Lethal Weapon è una serie televisiva poliziesca, commedia drammatica d’azione statunitense creata da Matt Miller e basata sui film del franchise creato da Shane Black. Per le prime due stagioni, Lethal Weapon ha avuto come protagonisti Clayne Crawford e Damon Wayans, rispettivamente Martin Riggs e Roger Murtaugh, detective completamente diversi. I due erano anche i protagonisti nei film originali interpretati da Mel Gibson e Danny Glover. La serie vede anche altri personaggi ispirati direttamente o indirettamente ai film, incluso Leo Getz (interpretato da Thomas Lennon), un amico stretto di Riggs e Murtaugh.

Per le prime due stagioni, Roger Murtaugh, un vecchio detective con moglie e tre figli, è in coppia con Martin Riggs, un giovane investigatore segnato dall’assassinio della la moglie ed il bambino di cui era incinta. Mentre i metodi poco ortodossi di Riggs per rintracciare i criminali mettono regolarmente in pericolo la sua e la vita di Murtaugh, i due riescono comunque a sviluppare una forte forma d’amicizia.

WESTWORLD

La nostra lista di serie TV tratte da film continua con Westworld – Dove tutto è concesso. Si tratta di una serie televisiva statunitense fantascientifica western creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy per HBO. È basata sul film omonimo del 1973, scritto e diretto da Michael Crichton, meglio conosciuto in Italia con il titolo Il mondo dei robot. Nolan ha dichiarato di essersi ispirato ad alcuni videogiochi in cui i giocatori, così come accade nel parco, possono scegliere il proprio personaggio e affrontare vari livelli di difficoltà.

La storia è ambientata negli anni cinquanta del XXI secolo a Westworld, un parco dei divertimenti a tema Wild-West. Quest’ultimo è immaginario e tecnologicamente avanzato ed è popolato da figuranti androidi. Il parco si rivolge ad ospiti molto ricchi che possono realizzare le loro fantasie più selvagge all’interno del parco senza timore di ritorsioni da parte degli ospitanti. Infatti questi sono frenati dalla loro programmazione a danneggiare gli umani.

FARGO

Fargo è una serie televisiva statunitense antologica sviluppata con l’intento di narrare una storia diversa in ogni stagione. Trae ispirazione dall’omonimo film dei fratelli Coen del 1996, i quali figurano tra i produttori esecutivi della serie stessa. Fino ad ora sono andate in onda tre stagioni, mentre la quarta stagione è stata rinviata a causa del coronavirus.

La prima stagione di Fargo è ambientata nel 2006 nel Minnesota. Lorne Malvo, interpretato da Billy Bob Thornton, è un killer professionista in trasferta per lavoro. È lui a trascinare in una catena di efferati delitti e di conseguenti indagini della polizia l’impacciato e timido Lester Nygaard (Martin Freeman), assicuratore sfortunato che vede la sua vita stravolta in poche ore. Sulle loro tracce però si metterà la giovane agente di polizia Molly (Allison Tolman).

SUBURRA

Tra le serie TV tratte da film della nostra lista troviamo anche Suburra. È una serie televisiva italiana del 2017, ispirata all’omonimo film del 2015, a sua volta ispirato dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Formata da due stagioni, la serie segue le vicende di alcuni personaggi tra politici, criminali e persone comuni, coinvolti negli affari malavitosi della città di Roma, sullo sfondo dell’assegnazione degli appalti per la costruzione del Porto Turistico di Roma nel quartiere di Ostia.

La seconda stagione segue invece le vicende hanno luogo nei quindici giorni prima delle elezioni del nuovo sindaco di Roma, nel mese di giugno del 2008. La serie vanta un cast tutto italiano. Tra i protagonisti principali troviamo Aureliano, interpretato da Alessandro Borghi, Spadino da Giacomo Ferrara, Amedeo Cinaglia da Filippo Nigro, Samurai da Francesco Acquaroli.

ASH VS EVIL DEAD

Ash vs Evil Dead è una serie televisiva statunitense di genere horror e commedia, creata da Sam Raimi, Ivan Raimi e Tom Spezialy per la rete Starz. Fa parte della saga de La casa (Evil Dead) e si colloca come seguito della trilogia di Sam Raimi. Formata da tre stagioni, l’ultima è andata in onda nel 2018.

Ash Williams, trascorsi dopo 30 anni da quando ha dovuto combattere, barricato in uno chalet di montagna, contro le forze del male scatenate dal Necronomicon Ex-Mortis (Il libro dei morti), fa ancora il commesso per un supermarket. Vive in una roulotte e trascorre le serate in cerca di avventure. Una sera, dopo aver conquistato le simpatie di una ragazza in un bar, ha delle visioni che gli fanno ricordare il passato. Tornato a casa apre la cassa contenente i suoi cimeli più preziosi in cerca del Necronomicon. Nel rivederlo si ricorda di quando, qualche sera prima, completamente drogato, lo aveva riaperto, leggendo nuovamente l’incantesimo proibito della resurrezione del Demone Kandariano. Ash è così costretto a fare i conti con i propri demoni.

TEEN WOLF

Tra le serie TV tratte da film troviamo anche Teen Wolf, show statunitense di genere fantasy, ispirato al film Voglia di vincere del 1985 e trasmessa dal 5 giugno 2011 al 24 settembre 2017 su MTV per un totale di sei stagioni e cento episodi.

La serie tv ha come protagonista Scott McCall, un adolescente che abita nella città di Beacon Hills. La sua vita viene stravolta in modo definitivo quando viene morso da un lupo mannaro, cosa che accade mentre è in compagnia di Stiles, il suo migliore amico, nel corso di una escursione. Il ragazzo diventa dunque a sua volta un lupo mannaro e si troverà a dover affrontare questa sua nuova identità. Ad aiutarlo a familiarizzare con questa nuova identità ci sarà Linden Ashby, figlio dello sceriffo locale.

SHADOWHUNTERS

Shadowhunters: The Mortal Instruments è una serie televisiva statunitense. Composta da tre stagioni, è l’adattamento televisivo dei romanzi fantasy della saga The Mortal Instruments (pubblicata in Italia con il titolo Shadowhunters) scritti dall’autrice statunitense Cassandra Clare e pubblicati a partire dal 2007. Il primo volume, Shadowhunters: Città di ossa, è stato portato sullo schermo nel 2013, con il film omonimo di Harald Zwart.

La prima stagione, composta da 13 episodi, rappresenta un’unione dei primi due romanzi della saga, Città di ossa e Città di cenere. La seconda stagione è composta da 20 episodi, divisa in due parti, e si basa principalmente sul terzo romanzo della saga, Città di vetro. Mentre la terza stagione, è composta da 10 episodi basati sul quarto libro della saga Città degli angeli caduti, e da 12 episodi finali che hanno trattato gli ultimi due libri, Città della anime perdute e Città del fuoco celeste.

PARENTHOOD

Parenthood è una serie televisiva statunitense di genere family drama trasmessa in sei stagioni tra il 2010 e il 2015 dalla NBC. Ideata da Jason Katims, è basata sull’omonimo film del 1989 diretto da Ron Howard.

La serie narra le vicende della numerosa famiglia Braverman, composta da: Sarah, madre single, che torna a vivere a casa dei genitori Zeek e Camille con i figli Amber e Drew; la sorella Julia, avvocato di successo che cerca di conciliare lavoro e famiglia. Oltre al marito casalingo Joel; il fratello Crosby, allergico a qualsiasi relazione sentimentale impegnativa; il fratello più grande, Adam, con la moglie Kristina e i due figli Haddie e Max. Tra difficoltà, amori e sentimenti e dolori, il family drama segue la storia dei coniugi Zeek e Camille che cercano di tenere unita la famiglia. Infatti la traduzione di Parenthood fa riferimento proprio alla condizione di ‘genitorialità’.

SNOWPIERCER

Concludiamo il nostro elenco di serie TV tratte da film con un titolo uscito da pochissimo ma che potrebbe presto avere un forte impatto sul pubblico: Snowpiercer. Si tratta di una serie televisiva distribuita sul canale statunitense TBS e disponibile anche su Netflix a livello internazionale. La serie si basa sulla graphic novel pubblicate nei paesi francofoni a partire dal 1982 con l’opera Le Transperceneige, fumetto post apocalittico creato dagli autori belgi Jacques Lob e Jean Michel Charlier. Il regista sudcoreano premio Oscar Bong Joon-ho vi si è ispirato per realizzare l’omonimo film del 2013 con protagonista Chris Evans.

Riguardo la trama, ci troviamo nell’anno 2027. Il mondo è divenuto un immenso deserto di ghiaccio in seguito ad un tentativo fallito di porre rimedio al surriscaldamento globale. Gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello Snowpiercer, un rivoluzionario treno a moto perpetuo che percorre un tragitto completo ogni anno. Mentre la vita scorre agiata e nel lusso nei vagoni di testa, in quelli di coda malnutrizione e povertà regnano sovrani, ma la rivolta è dietro l’angolo.

Finisce qui la nostra selezione di serie TV tratte da film. Quale vi ha convinto di più? E quale aggiungereste alla lista? Fatecelo sapere con un commento.