Il Set Base 2021 di Magic: the Gathering è ormai alle porte! Sembra sempre ancora troppo presto, vero? In fondo siamo appena usciti da una fittissima stagione di release nel mondo di Magic: Ikoria, con le sue meccaniche complicatissime, le sue vagonate di versioni promozionali, le carte Godzilla e quant’altro…e poi Commander: Ikoria, per la prima volta rilasciato in parallelo ad un set standard, finalmente tornato a 5 mazzi…e i box di Mystery Boosters…e ancora l’imminente, nuovissimo Jump Start con tutto il suo intrigante potenziale, e Double Masters…insomma, i prodotti di Magic sono tanti e non si fermano mai. Però l’estate è, come da tradizione, il momento in cui vengono rilasciati i Set Base, e quest’anno non fa eccezione! Fra la fine di giugno e l’inizio di luglio troveremo nei negozi le bustine del Set Base 2021, e questo significa che, senza nemmeno il tempo di riprenderci, siamo già immersi nella nuova stagione delle anteprime!

Ristampe eccellenti, e non solo!

Se state seguendo il mondo di Magic saprete che sul fronte delle ristampe il Set Base 2021 promette davvero scintille. Ugin, il Wurm del Massacro, il Grim Tutor, il Simulacro Solenne, , l’Angelo Flagellatore…tutte ristampe eccellenti di carte inseguitissime dai giocatori. E questo è quel che un buon Set Base dovrebbe dare, in fondo: Ikoria è stata l’espansione che ha spinto la complessità fuori da ogni scala, introducendo meccaniche assurde e cambiando per sempre la faccia del gioco. Un buon Set Base, invece, dovrebbe essere solido e utile, rimettendo in circolazione carte necessarie e fornendo i “mattoncini” necessari a far funzionare ogni mazzo. Un tempo i Set Base erano infatti composti esclusivamente di ristampe. Questo è cambiato ormai da molti anni, ed ora i Set Base sono composti all’incirca per la metà da carte nuove…il che rende la stagione delle anteprime succulenta ed interessantissima, e il Set Base 2021 non fa eccezione!

Va bene, l’abbiamo tirata per le lunghe a sufficienza, abbiamo sprecato abbastanza del vostro tempo. Vi abbiamo promesso un’anteprima del nuovo set, quindi è con immenso piacere che vi sveliamo…

…l’Abbraccio Demoniaco! Gli incanta creatura sono sempre stati problematici in Magic, perché è sempre presente il potenziale disastroso di offrire all’avversario un “2 per 1”: voi potenziate la vostra creatura, l’avversario ve la uccide ed ecco che con una sola carta l’avversario ne ha rimosse due delle vostre. Ci sono quindi stati tantissimi tentativi da parte della Wizards of the Coast di risolvere questo problema: aure che offrono protezioni aggiuntive, oppure che creano altre creature o vi permettono di pescare carte per compensare il rischio, fino ad intere meccaniche come Conferire o Armatura Totem, pensate appunto per dare alle aure quella marcia in più. Abbiamo anche appena lasciato Theros, il piano degli incantesimi, che a sua volta ci ha offerto molti spunti interessanti. Uno dei primi, e più riusciti, “fix” di questo problema viene però da un’espansione ormai antica, Eredità di Urza, ed una carta famosa, Rancore: semplicemente, alla morte della creatura Rancore era così gentile da tornare nella mano del proprietario, pronto ad essere giocato di nuovo. Il concetto di potenziamento ricorrente delle creature non è nuovo in Magic, e sappiamo quanto sia forte. Una carta come Abbraccio Demoniaco è sottilmente potente, perché è molto difficile sbarazzarsene. Avendone una nel cimitero sapete di poter sempre contare su un potenziamento significativo quando sarà il momento di chiudere la partita. Tenete particolarmente d’occhio questa carta in draft o al prerelease, perché vi garantiamo che ci vincerete più spesso di quanto pensiate…e ci perderete altrettanto spesso! La Wizards decide la rarità delle carte anche in base all’impatto sui formati limited, e il fatto che questa carta apparentemente così lineare sia una rara la dice lunga!

Set Base 2021, un tesoro per i collezionisti

Il Set Base 2021 è in arrivo con gli eventi del prerelease che si svolgeranno dal 26 di giugno, con la release prevista per il 3 del mese successivo. Nell’attesa, vi linkiamo un utilissimo articolo del mitico Mike Turian che aiuta a fare chiarezza sulle molte versioni promozionali e a districarsi fra la sempre più complicata giungla di opzioni, fra buste “normali”, buste da collezionisti, illustrazioni estese, illustrazioni senza bordo, stili personalizzati…