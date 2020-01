Sex Education: il trailer della seconda stagione

Poche ore fa, Netflix ha condiviso sul proprio account YouTube il trailer ufficiale della seconda stagione della serie televisiva Sex Education.

Eccolo qui:

La descrizione recita “Life is hard. Love is messy. Messy is normal”, e nessuna frase sembra essere più azzeccata. Sin dai primi secondi del trailer, possiamo infatti notare che nei nuovi dinamici episodi succederà davvero di tutto. Tanto per cominciare vediamo la dottoressa Jean Milburn parlare di educazione sessuale agli studenti della scuola del figlio Otis. Tra vecchi amori che riaffiorano e nuovi che sbocciano, il ragazzo sembra intenzionato a porre fine alla sua collaborazione “professionale” con l’amica Maeve, proprio quando nell’istituto è in corso un’epidemia di clamidia.

Alcuni secondi dopo il trailer mostra Adam, il figlio del dirigente scolastico, fare i primi passi nell’esercito inglese. In tutto ciò, un nuovo ragazzo francese entra in scena e pare essere pronto a fare strage di cuori tra gli studenti.

Il cast

Ritroveremo Asa Butterfield nel ruolo di Otis Milburn e l’attrice Gillian Anderson in quello della madre sessuologa, la dottoressa Jean Milburn. Parteciperanno ovviamente alla seconda stagione di Sex Education anche Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling e tantissimi altri.

Con la regia di Kate Herron e Ben Taylor, Sex Education è una serie televisiva britannica creata da Laurie Nunn. La prima stagione ha debuttato su Netflix nel gennaio dello scorso anno. Il protagonista è Otis Milburn, uno studente inglese timido e impacciato. Aiutato dall’amica Maeve, Otis decide di utilizzare le nozioni imparate dalla madre sessuologa per aiutare i compagni di scuola a districarsi tra rapporti sessuali e relazioni sentimentali.

La nuova stagione della serie televisiva sarà composta da otto episodi e debutterà su Netflix tra pochi giorni, il 17 gennaio 2020.

