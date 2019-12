Shang-Chi: il cast del film sarà principalmente asiatico

Tra i numerosi progetti annunciati dalla Casa delle Idee per l’inizio della quarta fase del Marvel Cinematic Universe, ce n’è uno che stando a quanto rivelato del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige avrà un cast principalmente asiatico: il film è Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ed è atteso per il 2021.

Shang-Chi: un cast principalmente asiatico

“Shang-Chi, è da tanto tempo che volevamo fare un film su di lui” ha rivelato Feige, classe 1973, durante un incontro presso la New York Film Academy. “L’intenzione era quella di fare un film con un cast che fosse al 98% asiatico. E allora ne abbiamo discusso durante lo sviluppo del progetto. Quali altri supereroi si potevano inserire nel film, in caso di bisogno?”

In passato, il Marvel Cinematic Universe è stato culla di molti attori asiatici. Pom Klementieff, Gemma Chan, Jimmy Woo e Benedict Wong sono soltanto alcuni. Lo scorso luglio, Marvel ha rivelato di aver trovato l’attore perfetto per impersonare Shang-Chi, ovvero il canadese Simu Lui, Jung Kim in Kim’s Convenience.

Sempre presso la New York Film Academy, Feige ha inoltre rivelato di volere introdurre più personaggi appartenenti alla comunità LGBTQ, ma non solo: l’idea è quella di far sentire rappresentato il vasto ed eterogeneo pubblico dei Marvel Studios.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: la data d’uscita

Diretto dal regista de Il castello di vetro e de Il diritto di opporsi Destin Daniel Cretton, il film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debutterà nelle sale cinematografiche il 12 febbraio 2021.

All’interno del cast troviamo Simu Liu nei panni di Shang-Chi e Tony Leung (The Grandmaster, La battaglia dei tre regni) in quelli di Mandarino. Il celebre Tony Leung e Awkwafina (Ocean’s 8, Jumanji: The Next Level) prenderanno parte al film, ma al momento non si conoscono ancora i rispettivi ruoli.