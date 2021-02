Shang-Chi: un set LEGO svela il costume dell’eroe Marvel?

Una potenziale fuga di notizie dal set LEGO per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha regalato ai fan il primo sguardo al costume che Simu Liu indosserà nell’universo cinematografico Marvel. Sebbene una parte sia oscurata, la scatola esterna per il set LEGO Shang-Chi riporta che si tratta di una “battaglia all’antico villaggio”. Lo Shang-Chi di Simu Liu è mostrato all’estrema destra della confezione con indosso un top rosso senza maniche con linee nere incrociate nella parte superiore. Il centro della scatola presenta un grande drago bianco e rosso che spara fiamme blu dalla sua bocca. Di seguito, Shang-Chi sta combattendo Wenwu, che potrebbe essere un altro nome per The Mandarin. Oltre a Shang-Chi e Wenwu si vedono Xialing, Death Dealer e una piccola creatura di nome Morris.

Grande attesa per il costume di Simu Liu

Il costume del MCU che Shang-Chi indosserà ha alcune somiglianze con gli abiti che ha indossato nei fumetti. La maggior parte degli abiti di Shang-Chi ha il rosso come colore principale, che viene visualizzato nella parte superiore. In questo momento, è difficile dire se Shang-Chi avrà pantaloni abbinati rossi o se saranno neri. La Marvel ha recentemente fornito a Shang-Chi un costume da supereroe aggiornato per una nuova serie limitata dello scrittore Gene Luen Yang e degli artisti Dike Ruan e Philip Tan. L’editore ha anche annunciato un nuovo volume di Shang-Chi di Gene Luen Yang e Dike Ruan che metterà Shang-Chi contro gli eroi dell’Universo Marvel.

I fan potrebbero dover aspettare fino al rilascio del primo trailer di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli prima di vedere il suo costume MCU. Simu Liu ha promesso che il trailer di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli varrà più che l’attesa. L’uscita al cinema è prevista per il 9 luglio 2021.