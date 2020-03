Shang-Chi: il regista negativo al test del Coronavirus

Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, ha annunciato di essere risultato negativo al test per il Coronavirus. Con un post sulla propria pagina Instagram, Cretton ha raccomandato i suoi follower di “prendersi cura di quelli più vulnerabili di voi”. Il regista si trova attualmente in Australia per le riprese della pellicola targata Marvel Studios. Dopo aver sospettato il contagio da coronavirus si è auto-confinato in isolamento la settimana scorsa, cosa che ha causato la sospensione della produzione. Nella dichiarazione pubblicata sul social, Cretton ha spiegato che “stavo lavorando in stretta vicinanza con alcune persone che erano state potenzialmente esposte”.

Daniel Cretton ha inoltre aggiunto che, durante il suo isolamento del fine settimana, è riuscito a riflettere bene su ciò che sta accadendo. Pensando ad “un tempo pieno di opinioni e divisioni, in cui le verità scientifiche sono dibattute e spazzate via”. Pensando però alla reazione di molte persone “ho potuto vedere accadere qualcosa di veramente bello. Persone in tutto il mondo stanno iniziando a rendersi conto di quanto siamo connessi, quanto siamo vulnerabili, quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro per sopravvivere”. Il regista chiude con un appello: “Per favore, resta fiducioso, resta umile, stai a casa. Il distanziamento sociale è un atto d’amore per te stesso, la tua famiglia e per ogni persona su questo pianeta. Invio a tutti voi il nostro amore da Sydney, in Australia”.

Shang-Chi dovrebbe uscire nelle sale a febbraio 2021

Attualmente comunque Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrebbe uscire nelle sale a febbraio 2021. A interpretare il protagonista ci sarà Simu Liu, accompagnato da Tony Leung nei panni del suo avversario e da Awkwafina in un ruolo ancora misterioso. Di recente, nel cast dello show, si è parlato della presenza di Florian Munteanu, che ha interpretato Viktor Drago di Creed 2.