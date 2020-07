Shang-Chi: le riprese dello show stanno per ricominciare

Dopo una lunga pausa, le riprese di Shang-Chi The Legend of the Ten Rings riprenderanno questo mese. Secondo Deadline, fonti a Sydney, in Australia, hanno svelato che Shang-Chi continuerà le riprese principali in una data non specificata e che i produttori stanno adottando “misure accurate” per garantire che il set sia sicuro. Questa notizia segue le recenti foto sul set che descrivono la costruzione di un villaggio, che indicavano che la produzione di Shang-Chi si stava preparando per ricominciare. Le riprese di Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings sono iniziate a febbraio. Tuttavia, il 12 marzo, sono state fermate a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19).

Mentre il regista Destin Daniel Cretton si è auto-isolato e alla fine è risultato negativo per COVID-19, la seconda unità di produzione del film ha continuato a lavorare al progetto in Australia. Anche Simu Liu, protagonista del film, ha confermato la notizia, ritwittando l’articolo di Deadline e citando la locandina originale del film Lo Squalo 4 – La vendetta: “Questa volta… *guarda dritto in camera*… è una cosa personale”.

L’uscita di Shang Chi è prevista per il 7 aggio 2021

Shang Chi è l’ultima produzione di successo che tenta di riprendere la produzione dopo il coronavirus. Avatar 2 ha ripreso le riprese a giugno dopo una pausa di tre mesi. Nel frattempo, Jurassic World: Dominion tenterà di riprendere la produzione all’inizio di questo mese. Diretto da Destin Daniel Cretton e scritto da Daniel Callaham, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli vede protagonisti da Simu Liu, Tony Leung e Awkwafina. Il film arriverà nei cinema il 7 maggio 2021.

Shang-Chi è un personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Spesso chiamato “Maestro del Kung-Fu”, il protagonista si serve della sua grandissima abilità nelle arti marziali, in particolare nel wushu, sia in combattimento disarmato sia armato. Tutto ciò prevede l’uso di bastone gun, nunchaku e jian per combattere il male e in particolare suo padre Zheng Zu. Successivamente, unendosi ai Vendicatori, Shang-Chi ottiene il potere di creare innumerevoli duplicati di se stesso.