Shang Chi: terminate ufficialmente le riprese dello show

Sembra passata un’eternità dalla notizia su Shang-Chi che stava interrompendo la produzione a causa della positività del regista Destin Daniel Cretton al COVID-19 a poche settimane dall’inizio delle riprese. Cretton ha ora annunciato su Instagram di aver terminato le riprese. Anche la star Simu Liu ha confermato sulle sue storie Instagram le parole del regista. Sembra che tutto stia ora andando nel verso giusto per i Marvel Studios riguardo la produzione anche di altri progetti. Il terzo film di Spider-Man è iniziato e Thor: Love and Thunder sta per iniziare molto presto. Anche alcuni degli spettacoli Disney+ in produzione stanno per concludere le riprese. Man mano che le produzioni trovano modi più efficienti per lavorare di fronte a COVID-19, saremo in grado di saperne di più sui progetti.

Visualizza questo post su Instagram WE. ARE. WRAPPED! Un post condiviso da Destin Yori Daniel Cretton (@destindaniel) in data: 24 Ott 2020 alle ore 12:50 PDT

Ci sarà anche Wong?

Due mesi fa una foto pubblicata sul profilo Instagram di un ristorante, ha lanciato ipotesi su possibili crossover futuri del MCU. Secondo alcuni fan infatti è possibile che Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings compaia anche il personaggio di Wong. E tutto parte da uno scatto pubblicato sui social. A interpretare il protagonista ci sarà Simu Liu, accompagnato da Tony Leung nei panni del suo avversario e da Awkwafina in un ruolo ancora misterioso.

Shang-Chi è un personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart (testi) e Jim Starlin (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Spesso chiamato “Maestro del Kung-Fu”, il protagonista si serve della sua grandissima abilità nelle arti marziali, in particolare nel wushu, sia in combattimento disarmato sia armato. Tutto ciò prevede l’uso di bastone gun, nunchaku e jian per combattere il male e in particolare suo padre Zheng Zu. Successivamente, unendosi ai Vendicatori, Shang-Chi ottiene il potere di creare innumerevoli duplicati di se stesso.