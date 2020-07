Sharkboy e Lavagirl tornano su Netflix

Il panorama dei film sui supereroi si è evoluto in modo abbastanza significativo negli ultimi anni con innumerevoli personaggi sbarcati sul grande schermo. Prima dell’MCU e del DCEU come li conosciamo oggi, le storie di supereroi si sono imbattute in territori inesplorati. Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D sono senza dubbio tra queste. Il film di Robert Rodriquez ha fornito una visione colorata e non convenzionale della storia del supereroe, che rimane un classico di culto nonostante una critica negativa e prestazioni deludenti al botteghino. Quindici anni dopo il debutto del film, sembra che Sharkboy e Lavagirl possano avere una seconda vita.

I personaggi attesi per un cameo

Durante il panel “Director on Directing” di Collider nell’ambito di ComicCon @Home, Rodriguez ha rivelato che Sharkboy e Lavagirl faranno un’apparizione cameo nel suo prossimo film su Netflix, We Can Be Heroes. “Sharkboy e Lava Girl si presentano come genitori di supereroi che ora hanno una figlia che ha poteri di squalo e lava”. Ha dichiarato Rodriguez, prima di rivelare che “l’unico ruolo da definire è per Lavagirl”. I fan dovranno attendere per capire se Taylor Lautner e Taylor Dooley tornano ai loro ruoli come Sharkboy e Lavagirl, anche se è sicuramente difficile immaginare altri attori che interpretano i loro ruoli preferiti dai fan.

We Can Be Heroes vedrà la partecipazione di Pedro Pascal e Priyanka Chopra tutto ciò ha suscitato un’interessante sfida creativa per Rodriguez, in particolare nella pandemia di COVID-19. Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D (The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D) è un film d’avventura del 2005, diretto dal regista di Spy Kids Robert Rodriguez. Il film, realizzato da Rodriguez, adotta la stessa tecnologia 3D usata già dal suo film Missione 3D – Game Over, uscito nel 2003.