She-Hulk: Ginger Gonzaga si unisce alla serie

She-Hulk continua a completare il suo cast con l’aggiunta di Ginger Gonzaga. attrice che interpreterà la migliore amica di Jennifer Walters. L’attrice collaborerà con Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista principale in She Hulk. Ginger Gonzaga ha confermato la notizia su Twitter, scrivendo: “Non vedo l’ora di partecipare al cuore verde #Shehulk! Saremo diretti da #KatCairo! @ChairmanGao ci sta regalando la sua scrittura esilarante e io riesco a impazzire con il folle talento #tatianamaslaney. Grazie @Marvel & @disneyplus per il tuo supporto. Preparatevi! È meraviglioso!”

I’m beyond excited to join 💚#Shehulk!💚 We will be directed by #KatCairo! @ChairmanGao is gifting us her hilarious writing & I get to run amok w/ the insanely talented #tatianamaslaney. Thanks @Marvel & @disneyplus 4 your support & having me in the fam! Get ready! It’s AWESOME! https://t.co/bqMUdlhE5O — Ginger Gonzaga ✨ (@gingerthejester) January 20, 2021

Nei fumetti, la migliore amica di Walters / She-Hulk è Patsy Walker / Hellcat, che è stata interpretata da Rachael Taylor in Jessica Jones di Netflix. Voci precedenti hanno annunciato che un altro attore di quella serie potrebbe sbarcare su Disney+. Pare infatti che Krysten Ritter sia in trattative per riprendere il personaggio di Jones. Tuttavia, nulla su questo fronte è stato ancora ufficializzato.

A parte Maslany come protagonista principale e Mark Ruffalo che riprende il ruolo di Bruce Banner, non si sa molto su chi altro apparirà in She-Hulk. Maslany’s Walters è un avvocato di New York City che ha sviluppato poteri simili a Hulk dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue da suo cugino, Banner. Intanto a dicembre, Tim Roth si è unito al cast per riprendere il ruolo di Abominio. L’ultima volta che ha interpretato quel personaggio è stato in The Incredible Hulk del 2008. Quella volta, Edward Norton ha assunto il ruolo di Bruce Banner. Per la Gonzaga, She-Hulk sarà la prima incursione nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Sviluppato da Jessica Gao, She-Hulk di Disney + è interpretato da Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth e Ginger Gonzaga. La serie non ha ancora ricevuto una data in anteprima su Disney +.