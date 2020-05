She-Hulk: le sceneggiature dello show sono pronte

La sceneggiatura della prossima serie She-Hulk della Marvel, che approderà sul servizio di streaming Disney+, è stata ufficialmente completata. Il team di scrittori che ha lavorato alla serie ha rivelato sui social che il loro impegno è finito. Dana Schwartz ha annunciato che svelerà il titolo, nelle sue prossime fasi di pre-produzione, proprio su Twitter. “La fase di scrittura di She-Hulk è terminata, così se siete uno showrunner che è alla ricerca di uno scrittore che sa fare battute, scrive libri e che conosce un sacco di curiosità storiche, mandatemi un messaggio!!!”, ha scritto. Ciò significa che le sceneggiature e la storia di She-Hulk sono state inviate allo studio e sono pronte per la produzione.

Di seguito il tweet di Dana Schwartz:

The She-Hulk room ended so if you happen to be a showrunner looking for a writer who makes jokes and writes books and knows a lot of historical fun facts, hit me up!!!! — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) May 5, 2020

Mark Ruffalo potrebbe tornare nella serie dedicata a She-Hulk

Intanto molti si interrogano sul destino dell’attore che interpreta Bruce Banner e il suo irascibile alter ego nel franchise Hulk. Mark Ruffalo non ha ancora un percorso definito nei prossimi film. Se infatti sappiamo che alcuni degli Avengers originali non torneranno e che altri invece hanno già nuove pellicole e serie in arrivo, poco si sa sul Golia Verde. L’ipotesi più logica però vede Mark Ruffalo tornare nella serie dedicata a She-Hulk. E a quanto pare sarà proprio così, se le trattative dovessero andare a buon fine.

Ricordiamo infine che She-Hulk, alter ego di Jennifer Susan Walters. Per chi non la conoscesse, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. She-Hulk ha fatto parte di gruppi come i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli Eroi in vendita, i Difensori, Fantastic Force, Liberatrici e dello S.H.I.E.L.D. Jennifer Walters, abile avvocato di professione, ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni; è cugina di Bruce Banner, alter ego di Hulk. Inizialmente un personaggio minore dell’universo Marvel, ha trovato la sua consacrazione grazie al ciclo di storie scritte e disegnate da John Byrne.