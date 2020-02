She-Hulk, Stephanie Beatriz nega di essere la protagonista

Stephanie Beatriz, una delle possibili candidate per il personaggio di Jennifer Waters in She-Hulk, ha voluto smentire le voci su un suo coinvolgimento. L’attrice ha commentato i numerosi rumor che la vedevano vicina al ruolo della protagonista dello show di Disney attraverso Twitter. Con un tweet ha dunque rivelato di essere già impegnata con le riprese dell’ottava stagione di Brooklyn 99, serie comedy incentrata sulla stazione di polizia newyorchese.

But like

how do I get my arms to actually look like this. Can someone give me a plan or something?

(Also, I think this show starts shooting in August and I’m unavailable because we’re shooting season 8 of Brooklyn 99 at that same time. But still I’m serious about the arms) https://t.co/PLqdR89obQ

— Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) February 23, 2020