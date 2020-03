She-Ra e le principesse guerriere: annunciata la conclusione

She-Ra e le principesse guerriere vedrà la conclusione con la quinta stagione. Ultima stagione che sbarcherà su Netflix il 15 maggio del 2020. La showrunner Noelle Stevenson ha svelato a EW che lei e la sua squadra erano consapevoli fin dall’inizio che la serie animata sarebbe stata formata da 52 episodi. “La storia si è sicuramente evoluta lungo la strada, dalle persone che ci hanno lavorato e seguendo i fili della trama che sembravano giusti e dove i personaggi ci hanno portato”. La soddisfazione è grande: “Abbiamo iniziato con un piano, abbiamo eseguito quel piano, quindi è molto gratificante vederlo concludersi in questo modo”. Il finale quindi promette bene: “Sono molto contenta di dove siamo arrivati con questa storia. Sono davvero entusiasta che le persone la vedano. Spero che saranno felici come me”.

The ultimate battle for Etheria is on the horizon. The final season of She-Ra and the Princesses of Power arrives May 15th. pic.twitter.com/ILEBxIcgrh

— NX (@NXOnNetflix) March 17, 2020