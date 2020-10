Che fine ha fatto Sherlock Holmes 3?

Alcuni giorni dopo che Robert e Susan Downey hanno espresso interesse per la creazione di un universo cinematografico di Sherlock Holmes, il regista di Sherlock Holmes 3 Dexter Fletcher ha dichiarato che il film è stato messo nel dimenticatoio. Fletcher, il regista dietro Rocketman, è apparso di recente in Celebrity Catch Up, dove ha rivelato che lui e lo studio stanno aspettando di vedere cosa succede a Hollywood dopo il coronavirus prima di iniziare a lavorare sul film sul serio. “Sherlock ha risolto i suoi problemi di intermittenza. Al momento il progetto è fermo finché non diventa chiaro dove si trova il mondo e cosa succederà”, ha detto Fletcher. L’uscita del film è attualmente prevista per il prossimo dicembre ma le riprese principali non hanno ancora avuto inizio.

La parole di Robert e Susan Downey

Robert Downey Jr. ha preso parte a un recente Innovation Festival in cui ha discusso delle sue idee per il franchise sul personaggio di Conan Doyle. L’attore ha raccontato come lui e sua moglie (che collabora alla produzione dei suoi film) vedano grandi possibilità per un universo cinematografico basato sull’eroe.

“Arrivati a questo punto, sentiamo che non c’è un ‘mystery-verse’ creato da nessuno ancora e Conan Doyle è sicuramente la voce più importante in questo campo, penso, anche ai giorni nostri. Quindi mi chiedo perché fare un terzo film se non punti a creare spin-off che siano gemme di diversità o altri periodi o ispirazioni?“.

A lui ha fatto seguito la moglie Susan Downey, dicendo:

“Pensiamo ci sia una possibilità di costruire molto. Spin-off sui personaggi dal terzo film, vedere cosa accade nel panorama televisivo, vedere ciò che WarnerMedia sta costruendo, le cose in sviluppo con HBO e HBO Max“.

Robert Downey Jr. ha concluso sottolineando che non vuole riproporre pedissequamente quanto visto in passato:

“Non siamo gente che si ripete, non vogliamo fare solamente quello che qualcun altro ha fatto. Però penso che il modello in sé sia diventato molto più sfruttabile che in passato“.