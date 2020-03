Lo showrunner di Watchmen, Damon Lindelof, vorrebbe realizzare un progetto targato Marvel Studios. A dichiararlo è stato lui stesso in un’intervista rilasciata a Fandom. “Penso che fare qualcosa nell’universo Marvel, ovunque nell’universo Marvel, sarebbe davvero eccitante per me, specialmente per prodotti un po’ più sperimentali”, ha ammesso. Lo showrunner ha spiegato che a eccitarlo sono state soprattutto alcune situazioni viste nella serie WandaVision, in arrivo su Disney+. Lindelof ha continuato la sua analisi spiegando come punterebbe deciso ad un progetto riguardante Star Wars. “Certamente non nell’immediato futuro, sento che mi piacerebbe fare qualcosa nell’universo di Star Wars”. Per poi chiudere con un pizzico di ironia: “Forse tra un decennio, quando non sarei più incolpato per averlo rovinato. Sarebbe uno spasso”.

Damon Lindelof apprezza molto WandaVision

Lindelof in passato ha contribuito infatti alla sceneggiatura di Into Darkness – Star Trek, di cui era co-autore con Roberto Orci e Alex Kurtzman, e Prometheus. WandaVision è stato preso come esempio principale dallo showrunner per descrivere la crescita decisa e tangibile del MCU. Ricordiamo che Lindelof dal 2014 è co-creatore e produttore esecutivo della serie televisiva targata HBO The Leftovers – Svaniti nel nulla, basata sul romanzo di Tom Perrotta Svaniti nel nulla. Nel 2015 ha scritto e co-prodotto Tomorrowland della Walt Disney interpretato da George Clooney.

Riguardo il progetto collegato al mondo di Star Trek. parliamo di Into Darkness – Star Trek. Un film di fantascienza del 2013 diretto da J. J. Abrams. Seguito del film del 2009 che costituiva il reboot cinematografico della serie di Star Trek, è la dodicesima pellicola della serie e quella che ha riscosso i maggiori incassi. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 17 maggio 2013, in contemporanea con molti altri paesi nel mondo, mentre in Italia è stata distribuita il 12 giugno in 3D, mentre la versione in 2D è stata resa disponibile a partire dal 20 giugno.