Shredder sarà il Power Ranger verde nel crossover con le Tartarughe Ninja

Shredder sarà il Power Ranger verde nel crossover Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles pubblicato da BOOM! Studios. Scritta da Ryan Parrot ed illustrata da Simone di Meo, la storia crossover riguarda due mondi che collidono: i Power Rangers affronteranno – e forse si alleeranno con – le Tartarughe Ninja!

Un crossover fra anni ’80 e ’90

I Power Rangers e le Tartarughe Ninja hanno un nuovo (si fa per dire) nemico in comune: Shredder nei panni del ranger verde! La notizia è stata data il 9 gennaio, in occasione dell’imminente uscita del terzo numero. La miniserie a fumetti prevede 5 uscite ed è pubblicata da dicembre dalla BOOM! Studios. Il Ranger Verde Shredder farà la sua apparizione nel terzo episodio della collana, disponibile dal 5 febbraio 2020 sia in versione digitale che negli scaffali delle fumetterie più fornite. Ecco la sinossi del fumetto.

I Power Rangers arrivano a New York in cerca di Tommy Oliver – il Ranger Verde -, ma presto scoprono che ha unito le forze con Shredder e il Clan del Piede! Mentre i Ranger vacillano per il tradimento, vengono affrontati da altri (nemic)amici – le Tartarughe Ninja! Riusciranno questi eroi a trovare un modo per collaborare in modo da sconfiggere i cattivi e salvare il mondo dalla distruzione totale?

BOOM! Studios ha mostrato la cover in tutte le sue quattro varianti: una tartaruga diversa (è riconoscibile il colore della bandana) che tiene in mano il casco del Ranger Rosso. Nel fumetto in uscita i personaggi dovranno imparare ad andare d’accordo per combattere un nemico comune: uno Shredder dotato dell’armatura del Ranger Verde. Non sappiamo se ha acquisito i suoi poteri o ha rubato l’armatura: bisognerà aspettare l’uscita del fumetto per scoprirlo.

I Power Rangers dal canto loro stanno vivendo un tentativo di rilancio: dopo l’insuccesso del film del 2017, è di un mese fa la notizia che sta per essere sviluppato un reboot.

E voi cosa ne pensate di questo crossover fra Shredder, i Power Rangers e le Tartarughe Ninja?