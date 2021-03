Arriva un canale interamente dedicato a Siamo Solo Orsi

A partire da oggi fino al 14 marzo 2021, Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) si trasformerà in un canale interamente dedicato a Siamo Solo Orsi, lo show con protagonisti i tre fratelli Grizzly, Panda e Orso Bianco.

Siamo Solo Orsi, ecco il canale dedicato

La serie è tratta Three Bare Bears, la web-comic di Daniel Chong e diretta da Manny Hernandez. La serie narra le vicende di tre fratelli alle prese con la vita di tutti i giorni tipica dei ragazzi tra smartphone, hobby, internet e la voglia di mettersi in gioco per ottenere successo.

I tre fratelli vivono in una caverna ma possiedono tavoli, sedie, un televisore e anche una connessione Internet insieme ad un tablet di ultima generazione. Grizzly è il fratello maggiore, il leader del gruppo ed è sempre pronto a socializzare. Panda è il più romantico e sognatore dei tre, è vegetariano ed è un esperto di tecnologia. È allergico alle arachidi e si preoccupa spesso dei like raggiunti dai suoi post su Facebook.

Orso Bianco è invece il fratello minore, il più silenzioso dei tre e quello che riesce a mantenere uno sguardo distaccato su tutto senza mai farsi prendere dall’entusiasmo. È un bravissimo cuoco e un provetto ballerino di salsa: inoltre è anche un amante delle arti marziali.

Per concludere questa sera, alle ore 19:40 (e in replica i giorni successivi) non perdete il film di Siamo Solo Orsi, in arrivo su Cartoon Network.