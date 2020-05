Sidney Prescott tornerà in Scream 5?

L'attrice si è espressa in merito al possibile ritorno in un nuovo capitolo della nota saga!

Molti fan sarebbero curiosi di scoprire cosa potrebbe accadere in un nuovo film di Scream. In un periodo di vari remake, non è del tutto scontato aspettarsi un nuovo capitolo della saga. La speranza è chiaramente quella di ritrovare i volti del cast già ben noti a tutti e sembra che l’attrice Neve Campbell, alias Sidney Prescott, possa essere uno di questi. D’altronde è stata proprio l’attrice a parlare di ritorno: “Al momento è un po’ complicato sapere quando verrà girato a causa del COVID-19 e speriamo che ci sia modo di sistemare tutti gli elementi che devono essere al proprio posto in modo che accada”. ha detto. “Quindi vedremo. Speriamo di trovare un modo per realizzarlo”, ha aggiunto.



Neve Campbell ha interpretato la ragazza finale Sidney Prescott in tutti e quattro i film di Scream, a partire da quello del 1996. L’attrice, riguardo l’eventuale coinvolgimento nel nuovo capitolo, ha inoltre aggiunto: “Inizialmente ero molto preoccupata all’idea di realizzare un altro Scream senza Wes perché era un tale genio ed è il motivo per cui i film sono così ben riusciti”. La stima è tanta: “Ma i registi si sono avvicinati a me con un tale apprezzamento nei confronti del lavoro di Wes e vogliono realmente onorare la sua opera. Si tratta di qualcosa che significa molto per me”.

Scelto il regista per Scream 5?

Nei mesi scorsi, riguardo Scream 5, è trapelata una indiscrezione sulla scelta del regista. Si tratta di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. L’indiscrezione è stata riportata da Discussing Film che ha precisato come anche lo sceneggiatore del primo capitolo dello show, Kevin Williamson, sarà coinvolto come produttore esecutivo. I dettagli della trama naturalmente sono ancora sconosciuti, ma secondo il report la pellicola vedrà come protagonista una donna ritornata nella propria città natale per risolvere una sequenza di efferati omicidi. Da capire anche se il film proseguirà o no la storia dei capitoli precedenti.