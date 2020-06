Il Signore degli Anelli: ecco il video della reunion virtuale...

Dopo “I Goonies” e “Ritorno al Futuro” è arrivata la reunion virtuale de “Il Signore degli Anelli”. Josh Gad ha pubblicato il nuovo episodio di “Reunited Apart”, il suo show che viene svolto da remoto. L’idea è nata dalla star della Disney per uno scopo benefico: raccogliere fondi a favore del Center for Disaster Philanthropy. Presenti all’incontro praticamente tutti i protagonisti della saga ispirata alle pagine di J. R. R. Tolkien e diretta da Peter Jackson.

Presente tutto il cast

Oltre allo stesso regista si sono collegati Sean Astin (Sam), Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Billy Boyd (Pipino), Viggo Mortensen (Aragorn). Completano la squadra Andy Serkis (Gollum), Sean Bean (Boromir), Karl Urban (Éomer), Miranda Otto (Éowyn), John Rhys-Davies (Gimli), Liv Tyler (Arwen). I membri del cast si sono cimentati nella rilettura di alcune scene diventate cult oltre a mostrare oggetti di scena che hanno conservato nelle rispettive abitazioni. I protagonisti hanno anche mostrato il tatuaggio che si sono fatti all’epoca durante le riprese con Ian McKellen.

Josh Gad, da quando ha lanciato questa serie di YouTube durante la quarantena, ha messo insieme anche una tanto attesa reunion del cast di The Goonies. A questa erano invece presenti Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin, e lo sceneggiatore Chris Columbus, il produttore esecutivo Steven Spielberg e il regista Richard Donner. Ha fatto sciogliere di nuovo i cuori dei fan dopo aver riunito il cast e la troupe di Ritorno al futuro, con le star Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson (Lorraine McFly), Elisabeth Shue (Jennifer Parker) e lo scrittore-regista Robert Zemeckis. La terza reunion organizzata da Gad è stata l’ennesima commedia degli anni ’80, Splash, diretta da Ron Howard. Ricordiamo infine che Il Signore degli Anelli (in inglese The Lord of the Rings) è una trilogia colossal fantasy co-prodotta, co-scritta e diretta del regista neozelandese Peter Jackson.